भैंस के नाम पर मुंबई भेजा गया गौमांस, सैंपल रिपोर्ट ने खोल दी खौफनाक साजिश की पोल! चिकित्सा अधिकारी के पत्र से हड़कंप

Bhopal Slaughterhouse Case: भोपाल के जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस से जुड़ा एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां भैंस के मांस के नाम पर गौमांस की सप्लाई की जा रही थी. यह मामला उस समय उजागर हुआ, जब मुबंई भेजी जा रही मांस की एक बड़ी खेप से पुलिस ने नमूने लेकर जांच कराई. जांच रिपोर्ट में इन नमूनों में गौमांस होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया.

इस मामले में नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बेनीप्रसाद गौर द्वारा 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया एक पत्र भी सामने आया है. इस पत्र में स्लॉटर हाउस से मांस बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी. दस्तावेज के अनुसार, बीते लगभग दो सप्ताह के दौरान 15 साल से अधिक आयु की 85 भैंसों का वध किया गा और उनके मांस को फ्रोजन मीट के रूप में पैक कर मुंबई भेजने की स्वीकृति दी गई थी.

सैंपल जांच से हुआ मामले का खुलासा

जब पुलिस ने खेप से मांस के सैंपल जांच के लिए भेजे, तो रिपोर्ट में गौमांस होने की पुष्टि हुई. इससे यह सवाल उठा कि क्या स्लॉटर हाउस में गायों को काटा जा रहा था या नगर पालिका स्तर पर मांस के प्रकार को गलत तरीके से सर्टिफाइड किया जा रहा था. दोनों ही संभावनाएं गंभीर लापरवाही और संभावित साजिश की ओर इशारा करती हैं.

बैतूल के रास्ते लाए गए थे 160 बछड़े

सूत्रों के मुताबित बैतूल के रास्ते से भोपाल के स्लॉटर हाउस में दो अलग-अलग वाहनों से गायों के 160 बछड़े 15 व 16 दिसंबर की रात लाए गए थे. ऐसे यह आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं बछड़ों का मांस लगभग 26 टन मांस की एक खेप में शामिल था, जिसे मुंबई भेजा जाना था.

17 दिसंबर हिंदू संगठनों ने जताया था विरोध

बता दें कि, 17 दिसंबर की रात को पुलिस कंट्रोल रूम के पास हंगामा हो गया, जब हिंदू संगठनों ने मुंबई जा रहे एक कंटेनर ट्रक को रोक लिया. उन्हें शक था कि ट्रक में बीफ ले जाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद, जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने मौके से मांस के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज था.

