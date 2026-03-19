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Bhopal Beef Smuggling Case: जेल से बाहर आते ही फिर गिरफ्तार आरोपी, पुलिस ने लगाया NSA; जानें क्या है पूरा मामला?

Bhopal Beef Smuggling Case: भोपाल में गोमांस तस्करी के मामले में आरोपी असलम कुरैशी को जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया, लेकिन बाहर आते ही पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर NSA के तहत जेल भेज दिया. यह मामला 26 टन गोमांस बरामदगी से जुड़ा है और जांच में खामियों के कारण जमानत मिली थी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:28 PM IST
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Bhopal Beef Smuggling Case
Bhopal Beef Smuggling Case

Aslam Qureshi Arrest: भोपाल में गोमांस तस्करी का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. आरोपी असलम कुरैशी उर्फ ‘चमड़ा’ को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार रात रिहा किया गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई ने शहर में फिर से हलचल बढ़ा दी है. पुलिस ने तुरंत कदम उठाते हुए आरोपी को अपने कब्जे में लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया.

पुलिस ने असलम कुरैशी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की है. अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह फैसला लिया गया. पहले उसे एहतियातन धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में NSA लगाकर उसे फिर से जेल भेज दिया गया. इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

जांच में आईं कई खामियां
यह मामला 26 टन गोमांस की बरामदगी से जुड़ा है, जिसमें असलम को पहले गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, जांच के दौरान कुछ कमियां सामने आईं और लापरवाही के आरोप लगे, जिसके चलते कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. इस फैसले के बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस की जांच पर सवाल उठाए. मामला धीरे-धीरे संवेदनशील होता गया और शहर में तनाव का माहौल बन गया.

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क्या बोले बीजेपी विधायक?
इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी रंग भी ले लिया है. बीजेपी विधायक रमेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोपी का अपराध गंभीर है और आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी. पिछले कुछ समय से यह मुद्दा सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंज रहा है, जहां विपक्ष और हिंदूवादी संगठन लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

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