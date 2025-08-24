TikTok की भारत में वापसी से पहले युवाओं को लेकर बड़ा खुलासा, भोपाल से आई हैरान करने वाली घटना
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

TikTok की भारत में वापसी से पहले युवाओं को लेकर बड़ा खुलासा, भोपाल से आई हैरान करने वाली घटना

MP News: भारत में TIK TOK बैन है या नहीं इससे पहले युवाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. भोपाल के अस्पताल में माइग्रेन-डिप्रेशन और इंसोमनिया के बढ़े मामलो के बीच युवाओं को उनकी हेल्थ को लेकर सतर्क किया गया है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:36 PM IST
bhopal news
bhopal news

Bhopal News: भारत में tik tok ऐप के वापसी के बीच एक भोपाल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. भारत में tik tok ऐप के बैन रहने या न रहने के अलावा युवाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस खुलासे के बाद से युवाओं को अपने हेल्थ को लेकर और अधिक सावधान और सतर्क रहना चाहिए नहीं तो आने वाली जिंदगी बिमारियों से भारी हो सकती है. 

क्या है मामला
दरअसल, आज के दौर में सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करना कोई नई बात नहीं है. आज हर युवा घंटो अपना समय सोशल मीडिया  पर लगता है. इंटरनेट की दुनिया से बाहर आसपास क्या हो रहा इससे उन्हें बहुत खास मतलब भी नहीं रहता. लेकिन युवाओं की यही आदत उन्हें बिमारियों के और करीब ले जा रही है. भोपाल के जेपी अस्पताल में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत बढ़ी है जो रील्स देखने के चक्कर में आख की बिमारी, दिमाग की कमजोरी या फिर इंसोमनिया से ग्रसित है.

इन गंभीर बिमारियों का घर बन रहा युवा
मोबाइल पर रील्स देखने के चक्कर युवा अपनी नींद भूख प्यास सब कुछ त्याग दे रहे है. नींद नहीं पूरी होने से उन्हें इंसोमनिया यानी अनिद्रा की शिकायत हो रही है. घंटों फोन पर स्क्रॉल करने से आंखों में जलन, स्लिपिंग पैटर्न में गड़बड़ी और मानसिक तनाव जैसे लक्षण सामने आ रहे है. जर्नल ऑफ आई मूवमेंट में पोस्ट एक स्टडी में भी युवाओं की इस स्थिति को उजागर किया गया है. रिसर्च में पाया गया कि 60 प्रतिशत लोग आखों की समस्या से परेशान  है वहीं 83 परसेंट लोग माइग्रेन-डिप्रेशन से ग्रसित है.

भोपाल के बढ़े मामले
भोपाल के जेपी अस्पताल में रोजाना ऐसे केस पहुंच रहे जहां युवाओं में माइग्रेन-डिप्रेशन या फिर आंखो में जलन की स्थिति बनी हुई है. वहीं अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का मानना है कि सोने से 40 मीनट पहले मोन बंद कर देना शरीर को रिलेक्स करने का सबसे अच्छा उपाय है.  स्क्रीन टाइम  को कम कर देने से भी कई समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी. खुली हवा में समय बिताने से मानसिक तवान में भी कमी आएगी. वहीं मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान ब्लू-लाइट फिल्टर का उपयोग जरूर करें.

सोर्स: patrika

;