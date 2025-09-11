MP Tourism: दिल्ली में फिर दिखा मध्य प्रदेश का जलवा, मिला बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवॉर्ड

Best State Tourism Board Award: मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, जिसका असर भी अब दिख रहा है. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देश के पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. दिल्ली में यह सम्मान इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 के तहत केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया है. जिससे एमपी के पर्यटन की खासियतों को समझा जा सकता है. पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में तेजी देखी गई है, जिससे एमपी के टूरिज्म को जबरदस्त फायदा हुआ है.

एमपी के मंत्री ने जताई खुशी

इस राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार ने मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में किए गए सतत विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करने और सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयासों को मान्यता दी है. एमपी को मिली इस उपलब्धि पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी खुशी जताई है. उन्होंने कहा 'यह सम्मान मध्यप्रदेश की जनता और हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है, हम लगातार प्रदेश की धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और लोकपरंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कार्यरत हैं. यह पुरस्कार हमें पर्यटन को रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन बनाने की ओर और प्रेरित करता है.'

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का यह सम्मान प्रदेश को एक ऐसे प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां परंपरा, प्रकृति और आधुनिकता का अनूठा संगम दिखाई देता है. इस उपलब्धि ने मध्यप्रदेश को न केवल देश में बल्कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर भी एक अलग पहचान दिलाई है. पर्यटन के क्षेत्र में एमपी भी तेजी से काम कर रहा है, जिससे हर साल यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है.

मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, खजुराहो, उज्जैन, महेश्वर, मांडू, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, सांची के साथ-साथ अब छोटे-छोटे स्तर पर भी मध्य प्रदेश के बहुत से पर्यटन के क्षेत्र में आगे हैं. होम स्टे भी मध्य प्रदेश में तेजी से विकसित हुआ है.

