अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का संसद में उठा मुद्दा, दिग्विजय ने गडकरी से मांगा जवाब

Bhopal News-बैतूल–भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-46 की बदहाल स्थिति और अधूरे निर्माण कार्य के बावजूद लगातार जारी टोल वसूली अब संसद तक पहुंच गई है. राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने यह मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीधा जवाब मांगा है. सांसद ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:13 PM IST
Trending Photos

अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का संसद में उठा मुद्दा, दिग्विजय ने गडकरी से मांगा जवाब

Toll Collection Issue Raised in Parliament-मध्यप्रदेश में बन रहे बैतूल-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहां टोल वसूली जारी है. बदहाल स्थित और लगातार जारी टोल वसूली का मुद्दा अब संसद पहुंच गया है. राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह ने यह मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जवाब मांगा है और इसे आम जनता के साथ अन्याय बताया है. 

टोल वसूली पर उठाए सवाल
राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे नितिन गडकरी को देश के सबसे प्रभावशाली और कुशल मंत्रियों में मानते हैं, लेकिन अधूरी और खराब सड़कों पर टोल वसूली किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने कहा कि मंत्री स्वयं बैतूल आकर सड़क की खराब हालत देख चुके हैं और संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगा चुके हैं, इसके बावजूद अब तक टोल वसूली बंद नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है.

टोल वसूली पूरी तरह से गलत
यह मामला खासतौर पर शाहपुर के पास स्थित कुंडी टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ है. बैतूल से इटारसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों में गड्ढे,अधूरा डामरीकरण और लगातार चल रहे निर्माण कार्य के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों का कहना है कि जब सड़क पूरी तरह से तैयार नहीं है और सफर जोखिम भरा बना हुआ है, तो टोल वसूली पूरी तरह से गलत है. इसी को लेकर लंबे समय से विरोध भी किया जा रहा है.

7 साल बाद भी अधूरी है सड़क
करीब 995 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनाई जा रही है. बैतूल-औबेदुल्लागंज फोरलेन सड़क का काम सात साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है. 2017 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो अभी तक भी अधूरा है. हैरानी की बात यह है कि ठेके की समय सीमा 2023 में ही खत्म हो चुकी है. लेकिन इसके बावजूद ठेका कंपनी को तीन बार एक्सटेंशन दिया गया है. 

सिंगल लेन पर भी गहरे गड्ढे
सड़क पर हालात यह है कई जगहों पर स्थिति बेहद खराब है. वहीं बरेठा घाट क्षेत्र में सड़क अब भी सिंगल लेन में है और मामला हाईकोर्ट में लंबित है. वहीं, भौंरा से इटारसी तक सड़क जगह-जगह टूटी और 5-5 फीट चौड़े गड्ढे बने हुए हैं. इसके अलावा इटारसी के पास भी सड़क सिंगल लेन की स्थिति में है. इसके अलावा भी कई जगहों पर सड़क की स्थित बेहद गंभीर है, तो कई जगहों पर काम रुका हुआ है. इसके बावजूद, 21 मई 2025 से इस मार्ग पर टोल वसूली शुरू कर दी गई है. 

