MP Bhavantar Yojana Update: भावांतर योजना पर लेटेस्ट अपडेट, जानें क्या है सोयाबीन का मॉडल रेट; 15 जनवरी तक होगी खरीदी

MP Soyabean Farmer News: मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना के तहत नया मॉडल रेट जारी कर दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, सोयाबीन के 24 नवंबर को जारी रेट में न कोई बढ़ोतरी हुई और न ही कोई कमी. आज का मॉडल भाव 4282 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह रेट उन किसानों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सोयाबीन मंडी प्रांगण में बेची है. इसी मॉडल रेट और MSP के अंतर की राशि सरकार किसानों के खातों में जमा करेगी, ताकि उन्हें घाटे का सामना न करना पड़े.

आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर सोयाबीन की फसल का मॉडल रेट की शुरुआत 7 नवंबर से हुई थी, जब इसका भाव 4020 रुपये प्रति क्विंटल था. इसके बाद भाव धीरे-धीरे बढ़ता रहा और 22 नवंबर को यह 4285 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था. सरकार दावा कर रही है कि किसानों को किसी भी हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 5328 रुपये प्रति क्विंटल की राशि दिलाई जाएगी. भावांतर योजना के तहत 9 लाख से ज्यादा किसान पंजीयन करा चुके हैं, जिससे साफ है कि इस योजना से बड़े स्तर पर किसानों को उम्मीदें जुड़ी हैं.

इस किसानों को मिल रहा फायदा

वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों को ज्यादा फायदा मिल रहा है. पिछले वर्ष सोयाबीन का भाव करीब 4800 रुपये था, जबकि इस बार 500 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देते हुए MSP से खरीदी की जा रही है. MSP से नीचे बिकने पर जो अंतर आता है, उसकी भरपाई पूरी तरह सरकार करेगी. मॉडल भाव पिछले 14 दिनों के बाजार दरों का भारित औसत होता है, जो किसानों को वास्तविक बाजार स्थिति का अहसास भी कराता है.

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर

वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है. अगर आपको कोई भी समस्या है, तो इस नंबर 0755-2704555 पर कॉल कर सकते हैं, जो प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चालू रहता है. वहीं प्रदेश के जिन किसानों ने 3 से 17 अक्टूबर के बीच पंजीयन कराया था, अब वे निश्चिंत होकर विक्रय अवधि का लाभ ले सकते हैं. यह अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक तय की गई है. देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, विदिशा और सागर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे इस योजना की जरूरत और लोकप्रियता दोनों साबित होती हैं.

