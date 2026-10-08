/धार में भिलोसा इंडस्ट्रीज लगाएगी 7500 करोड़ का प्लांट, 3750 युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार, मुंबई में CM डॉ. मोहन यादव से बनी बात

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है. मुंबई में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन एमपी' के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और देश की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनी 'भिलोसा इंडस्ट्रीज' के प्रबंध निदेशक संदीप जैन के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में ₹7,500 करोड़ के बड़े निवेश पर सहमति बनी है. इसके तहत कंपनी धार जिले में बन रहे 'पीएम मित्र पार्क' में 300 एकड़ जमीन पर अपना अत्याधुनिक टेक्सटाइल और पॉलिएस्टर प्लांट स्थापित करेगी, जिससे प्रदेश के लगभग 3,750 युवाओं को सीधा प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है.