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धार में भिलोसा इंडस्ट्रीज लगाएगी 7500 करोड़ का प्लांट, 3750 युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार, मुंबई में CM डॉ. मोहन यादव से बनी बात

मुंबई में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्य प्रदेश' के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से टेक्सटाइल कंपनी 'भिलोसा इंडस्ट्रीज' के प्रबंध निदेशक संदीप जैन ने बैठक की. बैठक के दौरान भिलोसा इंडस्ट्रीज ने पीएम मित्र पार्क (धार) को केंद्र में रखते हुए राज्य में कुल ₹7,500 करोड़ के निवेश और करीब 3,750 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 08, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 05:31 PM IST
धार में भिलोसा इंडस्ट्रीज लगाएगी 7500 करोड़ का प्लांट, 3750 युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार, मुंबई में CM डॉ. मोहन यादव से बनी बात

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