सिविक्स की कॉपी नहीं मिली, मां ने लगाई फटकार, 13 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Bhopal News-भोपाल में एक 13 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी. मां की डांट से नाराज होकर छात्रा ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. उसने सुसाइड नोट में लिखा कि जरूरतमंद को देहदान कर देना.
MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 13 साल की नाबालिग छात्रा ने सुसाइड कर लिया. छात्रा ने एक फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा. वह सातवीं कक्षा की छात्रा थी. मां की डांट से नाराज होकर छात्रा ने यह कदम उठाया. मां ने उसे कॉपी को लेकर डांटा था. जब माता-पिता दोनों घर पर नहीं थे तब उसने फांसी लगा ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कॉपी होनी थी चेक
घटना भोपाल के कटारा हिल्स इलाके की ग्लोबल पार्क सिटी की है. सोमवार की सुबह छात्रा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी. स्कूल में उसकी सिविक्स की कॉपी चेक होनी थी, लेकिन कॉपी बैग में नहीं मिली. जब मां ने पूछा तो उसने कहा कि कॉपी घर पर नहीं है. यह सुनकर मां नाराज हो गई और उसे डांट लगा दी.
फंदे पर लटकी मिली बेटी
बेटी को डांटने के बाद मां बड़े बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई. वहीं पिता भी छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने चले गए. 9 बजे जब दोनों वापस लौटे तो देखा कि बेटी स्कूल बेल्ट और कपड़े के फंदे से लटकी हुई थी. माता-पिता घबरा गए और तुरंत उसे उतारकर निजी अस्पताल और फिर एम्स लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
सुसाइड नोट में लिखा-आपकी प्यारी बेटी
छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- मेरा कंप्यूटर, टेबल और रूम छोटे भाई को दे देना. जरूरतमंद को देहदान कर देना. आपकी प्यारी बेटी. पुलिस के मुताबिक, बच्ची के पिता सतना के रहने वाले हैं और भोपाल में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं. परिवार में पत्नी, 15 साल और 5 साल के दो बेटे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
