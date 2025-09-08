माता-पिता की तकरार बना रही बच्चों को अपना शिकार, भोपाल की इस खबर से रह जाएंगे हैरान
माता-पिता की तकरार बना रही बच्चों को अपना शिकार, भोपाल की इस खबर से रह जाएंगे हैरान

MP News: भोपाल में एक नाबालिक छात्रा ने खुद को मौत से गले लगा लिया. छात्रा की आत्महत्या की वजह उसके माता-पिता के खराब तनावपूर्ण संबंध बताए जा रहे है, जिसकी वजह से लंबे समय से वो डिप्रेशन का शिकार थी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:50 PM IST
Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Bhopal News: भोपाल की ये खबर हर उस माता-पिता के लिए है जिनके आपसी संबंध में तकरार की वजह से आज के बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं. माता-पिता के बीच होते अनबन, शोर-शराबा और तनावपूर्ण माहौल बच्चों को गहरा असर कर रहे हैं. ताजा मामला भोपाल से है जहां एक 14 साल की नाबालिक छात्रा ने डिप्रेशन की वजह से खुद की जान ले ली. वजह कोई और नहीं बल्कि खुद उसके मां-बाप थे. 

क्या है पूरा मामला
ये पूरा मामला भोपाल के कोहेफिजा इलाके का है जहां एक 14 साल की नाबालिक बच्ची ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कम उम्र में ऐसा खौफनाक कदम उठाना आम बात नहीं है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांज कर रही है. हालांकि प्राथमिक जांच में पाया गया कि छात्रा गहरे सदमे में थी. सदमा उसे उसके माता-पिता के अलगाव से हुआ था. 

माता पिता के खराब आपसी संबंध
पुलिस ने बताया कि छात्रा रेचल खुशलानी अपने माता-पिता के तवानपूर्ण संबंध से खुश नहीं थी. घर पर बार-बार हो रहे शोरगुल और झगड़ों की वजह से उसके मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा था. बिते दिनों बिगड़ते संबंध की वजह से उसके माता-पिता का तलाक हुआ था. तलाक के बाद रेचल अपने दादा-दादी के साथ रहने लगी. सुबह पिता काम पर गए थे. रेचल की स्कूल की छुट्टी थी. घर में उसका अलग कमरा था और इसी कमरे में उसने सुसाइड किया था. 

छात्रा पर डिप्रेशन का असर
पुलिस ने जब दादा-दादी का बयान लिया तो उन्होंने बताया कि "रेचल काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई थी. माता-पिता के तलाक के बाद वो हमेशा अलग रहने लगी थी. हमेशा मायूस और अकेली. ना किसी से मिलना ना बातें करना उसकी आदत बन गई थी. शायद इसी अकेलेपन और तनावग्रस्त होने की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया होगा."

TAGS

