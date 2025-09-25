Advertisement
एक साल की बेटी के साथ छत से गिरी मां, दोनों की मौत, सुसाइड या हादसा?

Bhopal News-भोपाल में एक महिला और उसकी एक साल की बेटी की छत से गिरने से मौत हो गई. महिला खाना खाने के बाद परिवार से कहकर गई थी वह छत पर टहलने के लिए जा रही है. इसके बाद वह एक साल की बेटी के साथ छत पर गई थी. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि ये सुसाइड है या हादसा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 25, 2025, 04:12 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में एक 30 साल की महिला और उसकी एक साल की बेटी की छत से गिरने की वजह से मौत हो हई. यह घटना निशातपुरा में राजवंश कॉलोनी में मित्तल कॉलेज के पास की है. महिला खाना खाने के बाद छत पर टहलने के लिए गई थी. उसके साथ एक साल की बेटी भी थी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह हादसा है या सुसाइड जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा. 

बेटी के साथ गई थी छत पर 
एएसआई रामप्रसाद भारती ने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे किराए के मकान में रहने वाली गौरी सिसोदिया ने खाना खाने के बाद परिवार से कहा कि वह छत पर टहलने के लिए जा रही है. वह अपने साथ एक साल की बेटी को लेकर छत पर चली गई. कुछ देर के बाद गिरने की आवाज आई. परिवार समेत आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो मां और बेटी खून से लथपथ पड़े हुए थे. 

मां और बेटी दोनों की मौत 
तुरंत परिवार के लोग दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे. अस्पतूल की सूचना पर पुलिस पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया. जबकि बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. गुरुवार को पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. 

पति ने क्या कहा
गौरी के पति ज्ञानेंद्र सिसोदिया ने बताया हम दूसरी मंजिल के फ्लैट में रहते हैं. मल्टी की चौथी मंजिल में हर रोज खाना खाने के बाद टहलने जाते हैं. बुधवार रात बुआ के घर से लौटे थे. पत्नी को मल्टी के नीचे छोड़ा और मैं दुकान पर सामान लेने चला गया. वहां दुकान वाले से करीब पांच मिनट तक बात की, उन्होंने मेरा नंबर मांगा. मैंने दुकानदार को नंबर दे दिया. तभी मल्टी में रहने वाली भाभी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि जल्दी आ जाओ हादसा हो गया. मैं घर की तरफ दौड़ा, यहां भाभी बच्ची को गोद में लेकर रो रहीं थी. पास में पत्नी पड़ी थी, भाभी ने बताया दोनों वेंटिलेशन वाले ओपन स्पेस के बीच में गिर गए हैं. 

पहले बेटी गिरी फिर मां 
पति ज्ञानेंद्र ने बताया कि मल्टी में रहने वाले एक युवक ने बताया कि गौरी बाउंड्री पर बच्ची को बैठाए हुए थी. हाथ से छिटकने के बाद बेटी नीचे गिरी और पीछे से गौरी भी कूद गई. हादसे में दोनों की जान चली गई. ज्ञानेंद्र ने बताया कि तीन साल पहले अरेंज मैरिज हुई थी. दो सालों मैं भोपाल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार कर रहा हूं. साथ ही शराब कंपनी में मेंटेनेंस जॉब भी करता हूं. वहीं पुलिस का कहना है कि घटना का कोई चश्मदीद नहीं मिला है, हादसे की हर एंगल पर जांच की जा रही है. महिला का पति एक हाथ से विकलांग है. 

