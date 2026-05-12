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भोपाल में 7 मिनट में 70 लाख पार, डिनर पर गया था परिवार...सब्बल से ताला तोड़कर सोना-चांदी और कैश ले उड़े बेखौफ चोर

Bhopal Robbery Case: भोपाल में बैखोफ बदमाशों ने एक बार फिर से बड़ी वारदत को अंजाम दिया है. आरोपियों ने महज 7 मिनट में ही घर का ताला तोड़कर करीब 70 लाख का माल चोरी कर फरार हो गए. घटना के समय परिवार डिनर के लिए बाहर गया हुआ था. इतनी बड़ी चोरी के बाद इलाके में सनसनी फैली गई है.

 

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 12, 2026, 11:40 AM IST
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भोपाल में 7 मिनट में 70 लाख पार, डिनर पर गया था परिवार...सब्बल से ताला तोड़कर सोना-चांदी और कैश ले उड़े बेखौफ चोर

Bhopal Robbery Case: भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र स्थित खजूरी कलां में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर महज सात मिनट में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने पेंचकस औस सब्बल की मदद से घर का सेंटर लॉक तोड़ा और आंदर घुसकर तीन कमरों की अलमारियों के ताले तोड़ दिए. चोर यहां से करीब 450 ग्राम सोना, लगभग आधा किलों चांदी और दो लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए. घटना के समय मकान मालिक नरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ डिनर पर गए हुए थे. करीब आधे घंटे बाद जब परिवार लौटा तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला. अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था. 

घटना क्षेत्र के राजौरा फार्म कॉलोनी की है. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अवधपुरी पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है. CCTV फुटेज में पांच संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं. पुलिस के मुताबिक नरेंद्र सिंह खजूरीकला इलाके में रहते हैं और मीडिया प्रोफेशनल के तौर पर काम करते हैं. नरेंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी हाल ही में एक शादी समारोह से लौटी थीं और इसलिए उनके गहने घर के अंदर ही रह गए थे. रविवार को वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मॉल में डिनर के लिए गए थे. वे रात करीब 11:30 बजे घर से निकले और वापस लौटे.

डिनर के लिए मॉल गया हुआ था परिवार

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जब परिवार लौटा तो देख कि घर का सेंट्रल लॉक टूटा हुआ था और अंदर के तीनों कमरों में रखी अलमारियों से गहने और नकदी गायब थे. नरेंद्र ने बताया कि CCTV फुटेज में पांच संदिग्ध दिखाई दिए हैं. CCTV में दो घुसपैठिए घर में घुसते हुए दिखे, जबकि तीसरा व्यक्ति बाहर पहरा दे रहा था. आरोपी 10:58 बजे घर में घुसते और 11:05 बजे बाहर निकल जाते हैं. आरोपी ने एक स्क्रूड्राइवर और एक सब्बल जैसा औजार का इस्तेमाल करके सेंट्रल लॉक तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सब्बल जैसा दिखता था. इस बीच अवधपुरी पुलिस ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों को गमछा पहने हुए देखा गया था और उनकी तलाश अभी जारी है.

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