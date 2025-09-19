भोपाल का '90 डिग्री' ब्रिज निकला 114 डिग्री का, हाईकोर्ट का तंज-बलि का बकरा बाहर, मांगी रिपोर्ट

MP News: भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज अभी भी चर्चा में बना हुआ है. क्योंकि एमपी हाईकोर्ट में हुई इस मामले की सुनवाई में अदालत ने बड़ा आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने ब्रिज बनाने वाली ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को वापस लेने के लिए कहा है, जबकि इस मामले में तंज कसते हुए कहा कि 'बलि का बकरा बाहर' हो गया. साथ ही राज्य सरकार से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासन और निर्माण विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं एमपी लोकनिर्माण विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज वास्तव में 114 डिग्री का था.

एमपी हाईकोर्ट की टिप्पणी

एमपी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि जब ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग की तरफ से स्वीकृत ड्रॉइंग और निर्देशों के अनुसार कार्य किया है, तो उस पर कार्रवाई करना न केवल अनुचित बल्कि अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उसे जो निर्देश दिए गए थे उसी हिसाब से ब्रिज बनाया गया है. इसलिए इस मामले में ठेकेदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा 'बलि का बकरा बाहर हो गया, अब किसी न किसी का सिर तो कटेगा.' यह बयान उस समय आया जब यह स्पष्ट हो गया कि ठेकेदार पुनीत चड्ढा ने निर्माण कार्य में कोई मनमानी नहीं की है बल्कि जो नक्शा उसे विभाग ने दिया था, उसी के अनुसार ब्रिज बनाया गया था.

90 नहीं 114 डिग्री का था ब्रिज

वहीं इस मामले में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल की सिविल इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से कराई गई जांच रिपोर्ट को भी सुनवाई के दौरान एमपी हाईकोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें खुलासा किया गया है कि लोकनिर्माण विभाग की तरफ से ब्रिज के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग ठेकेदार को दी थी, उसमें ब्रिज का कोण 119 डिग्री दर्शाया गया था और निर्मित ब्रिज का वास्तविक कोण लगभग 114 से 118 डिग्री के बीच पाया गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 90 डिग्री जैसा कोई भी कोण या तकनीकी दोष नहीं है जिससे ठेकेदार ने विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए नक्शे के अनुसार ही कार्य किया है. वहीं इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भी इस पुल को पूरी तरह सुरक्षित बताया है, उन्होंने कहा 'इस ब्रिज को लेकर कोई समस्या थी ही नहीं, लेकिन राजनीतिक और मीडिया प्रचार के चलते यह अनावश्यक विवाद में आ गया था. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भोपाल का ब्रिज वास्तव में 114 डिग्री का है और जहां पुराने शहरों में जगह की कमी होती है, वहां इस तरह के डिजाइन आम हैं.'

28 सितंबर को अगली सुनवाई

10 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था जब ठेकेदार ने विभागीय निर्देशों और नक्शों के अनुसार काम किया, तो फिर उसे दंड क्यों दिया गया? उल्टा उसे तो मेडल मिलना चाहिए. कोर्ट ने फिलहाल ठेकेदार की ब्लैकलिस्टिंग पर रोक जारी रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर तय की है, इसके पहले राज्य सरकार को पूरे मामले में अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी. यानि अब गेंद राज्य सरकार के पाले में हैं, जहां राज्य सरकार को इस मामले की रिपोर्ट देनी होगी. लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद 90 डिग्री ब्रिज का यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है.

