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18 करोड़ पानी में..! भोपाल का बदनाम '90 डिग्री ब्रिज' फिर से होगा रि-डिजाइन, जानिए क्या है नया प्लान

mp news: भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के रि-डिजाइनिंग का काम एक बार फिर शुरू होगा. 4-5 दिन बाद पुल की खराब डिजाइन में सुधार किया जाएगा जिसके बाद भोपाल की जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 12, 2026, 02:33 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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Bhopal 90 degree bridge re-design: भोपाल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भोपाल के बदनाम 90 डिग्री ब्रिज की सूरत जल्द ही बदलने वाली है और इसे आने वाले कुछ महीनों में जनता के लिए खोल दिया जाएगा. बता दें कि भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना 90 डिग्री वाले इस ब्रिज ने सरकार की खूब खिल्ली उड़ी थी लेकिन रेलवे और PWD की 10 महीने की नोकझोक के बाद अब ये 90 डिग्री फिर से रि-डिजाइन होने को तैयार है. भोपल का ये 90 डिग्री ब्रिज करीब 18 करोड़ की लागत से बना था. 

रि-डिजाइन के लिए तैयार 90 डिग्री ब्रिज
भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना 90 डिग्री ब्रिज अब रि-डिजाइन होने जा रहा है. रि-डिजाइनिंग से ब्रिज की उन सभी खामियों को सही किया जाएगा जिससे ब्रिज की बेइज्जती की गई थी. 90 डिग्री ब्रिज को बनाने के लिए करीब 18 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. जून 2025 में ब्रिज बनकर तैयार था लेकिन खराब डिजाइन की वजह से इसे शुरु नहीं किया गया था. 4-5 दिन के अंदर ब्रिज का काम एक बार फिर शुरु कर दिया जाएगा. 

इन खामियों को सुधारा जाएगा
रेलवे और PWD के लंबे बहस के बाद हुई सहमति से पुल की रि-डिजाइनिंग शुरू की जाएगी. रि-डिजाइनिंग का काम उसी ठेकेदार को सौंपा गया है जिसने पहले पुल को डिजाइन किया था. पुल के तीखे मोड़ का रेडियस 2 मीटर से बढ़ाकर करीब 2.5 मीटर किया जाएगा. वहीं पुल की चौड़ाई 8.5 मीटर से बढ़ाकर 10.5 से 11 मीटर तक की जाएगी ताकी सभी तरह की गाड़ियां पुल पर पास हो सके. 

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इस कारण खराब हुई थी डिजाइन
PWD और रेलवे ने 90 डिग्री ब्रिज का निर्माण कराया था. मेट्रो लाइन की वजह से पुल के डिजाइन में गड़बड़ी सामने आई थी और 90 डिग्री का तीखा मोड़ बन गया था. इस डिजाइन को सही कराने में लगभग 10 महीने लग गए और अब जाकर पुल को एक बार फिर डिजाइन किया जाएगा. बता दें कि जिस वक्त पुल का उद्धाटन करना उस वक्त लोगों ने सरकार की खूब खिल्ली उड़ाई थी. इश ब्रिज को मौत का पुल, बदनाम पुल जैसे ना जाने कितने नाम दिए गए थे. उस दौरान पीडब्लूडी के 7 इंजीनियरों को सस्पेंड भी किया गया था. हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या रि-डिजाइनिंग के बाद पुल का स्ट्रक्चर सही होता है या फिर लोगों के लिए एक बार और सिर दर्द बनता है.

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