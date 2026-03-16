भोपाल में LPG की कालाबाजारी पर प्रशासन का चला डंडा, प्रदेशभर में ताबड़तोड़ छापे, 1357 सिलेंडर जब्त

Bhopal News: मध्य प्रदेश में LPG सिलेंडरों की कालाबाज़ारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने पूरे राज्य में एक बड़ा अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए 1,025 जगहों पर छापे मारे गए और 1,357 गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए. इस कार्रवाई के दौरान कालाबाज़ारी और नियमों के उल्लंघन से जुड़े आठ मामलों में FIR भी दर्ज की गईं. प्रशासन ने ज़िला कलेक्टरों को गैस आपूर्ति में देरी के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है. इसके अलावा गैस आपूर्ति के संबंध में गलत जानकारी और अफ़वाहें फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ भी सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

8 मामलों में दर्ज हुई FIR

जांच के दौरान कई जगहों पर नियमों के उल्लंघन और कालाबाज़ारी के मामले सामने आए. प्रशासन ने इन मामलों के संबंध में आठ FIR दर्ज की हैं, और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कालाबाज़ारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस सघन जांच के तहत 1025 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई हुई. साथ ही 1357 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में अवैध रूप से किया जा रहा था.

सीएम मोहन ने जारी किए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने ज़िला कलेक्टरों को विशेष निर्देश जारी किए हैं कि वे गैस एजेंसियों द्वारा आपूर्ति में होने वाली देरी पर नज़र रखें और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करें. यदि कोई एजेंसी जान-बूझकर देरी करती पाई जाती है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसका लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है. इसके अलावा प्रशासन ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर LPG की कमी को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक रिपोर्टों और अफ़वाहों का संज्ञान लिया है. बाज़ार में ग़लत जानकारी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है.

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