Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3130019
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में हॉस्पिटल में मौत पर कोहराम, परिजनों ने किया पथराव, एक पुलिसकर्मी का सिर फटा, दो दर्जन हिरासत में

Bhopal News-भोपाल के एक अस्पताल में युवक की मौत के बाद बुधवार सुबह जमकर हंगामा हो गया. मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया और तोड़फोड़ शुरू की. मौके पर समझाइश देने पहुंची पुलिस पर नाराज परिजनों ने पथराव कर दिया. इस पथराव में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में हॉस्पिटल में मौत पर कोहराम, परिजनों ने किया पथराव, एक पुलिसकर्मी का सिर फटा, दो दर्जन हिरासत में

Ruckus Over Young Man Death-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पटेल नगर स्थित एक अस्पताल में बुधवार को जमकर हंगामा हो गया, जब एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि परिजनों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस घटना के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पिपलानी थाना भेज दिया है. वहीं सुरक्षा के लिहाज से मौके पर दो थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है.

इलाज में लापरवाही का आरोप
जानकारी के अनुसार, आदमपुर छावनी निवासी लक्ष्मण वंशकार को पेट की समस्या के चलते 2 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया था. बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों का कहना है कि मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, लेकिन परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरो लगाया. गुस्साए परिजन उस डॉक्टर से मिलना चाहते थे जिसने लक्ष्मण का इलाज किया था.

भीड़ हुई उग्र, पुलिस पर पथराव
जब अस्पताल स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर अभी मौजूद नहीं है, तो परिजन और उनके परिचित आपा खो बैठे. उन्होंने अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र हो गई. हंगामे के दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस हमले में एक पुलिसकर्मी के सिर में गहरी चोट आई है, जबकि तीन अन्य जवानों को मामूली चोटें लगी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

दो दर्जन से ज्यादा हिरासत में
हालात बेकाबू होते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका. पिपलानी पुलिस ने हंगामा और पथराव करने वाले दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा. पिपलानी टीआई चंद्रिका यादव का बयान डॉक्टर्स के मुताबिक युवक के सिर में क्लॉटिंग थी और कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका है. मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है. पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-जेल की सलाखों के पीछे 'भगौरिया' की गूंज, इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों ने खेली होली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newsmp latest news

Trending news

mp news
भोपाल में अस्पताल मौत पर कोहराम, परिजनों ने किया पथराव, एक पुलिसकर्मी गंभीर घायल
mp news
जेल की सलाखों के पीछे 'भगौरिया' की गूंज, इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों ने खेली होली
mp news
महाकाल मंदिर के पास MPT होटल में 'नॉनवेज' पर बवाल, सीसीटीवी फुटेज वायरल
mp news
होली पर धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं ग्रामीण, अनोखी परंपरा देख रह जाएंगे दंग
mp news
वारंटी को पकड़ने आई गुजरात पुलिस पर हमला, हवाई फायरिंग कर बचानी पड़ी जान
MP Holi Live
MP Holi Live: मध्य प्रदेश में होली की धूम, सीएम मोहन यादव ने खेली फाग, 3 मार्च की बड़ी खबरें
mp news
टूटी चूड़ियां और कनपटी पर गोली, मुरैना में युवक की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या?
chhattisgarh news
पिता की हत्या कर चैन से सोया बेटा, कत्ल के बाद दुकान पर जाकर खाई बिरयानी
mp news
आबकारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, 12 छात्रों पर FIR, पलक झपकते ही हल किया पेपर
mp news
बच्चा चोर समझकर मासूम को बुरी तरह पीटा, अस्पताल से लापता होने के बाद सड़क पर मिला शव