भोपाल में हॉस्पिटल में मौत पर कोहराम, परिजनों ने किया पथराव, एक पुलिसकर्मी का सिर फटा, दो दर्जन हिरासत में

Ruckus Over Young Man Death-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पटेल नगर स्थित एक अस्पताल में बुधवार को जमकर हंगामा हो गया, जब एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि परिजनों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस घटना के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पिपलानी थाना भेज दिया है. वहीं सुरक्षा के लिहाज से मौके पर दो थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है.

इलाज में लापरवाही का आरोप

जानकारी के अनुसार, आदमपुर छावनी निवासी लक्ष्मण वंशकार को पेट की समस्या के चलते 2 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया था. बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों का कहना है कि मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, लेकिन परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरो लगाया. गुस्साए परिजन उस डॉक्टर से मिलना चाहते थे जिसने लक्ष्मण का इलाज किया था.

भीड़ हुई उग्र, पुलिस पर पथराव

जब अस्पताल स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर अभी मौजूद नहीं है, तो परिजन और उनके परिचित आपा खो बैठे. उन्होंने अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र हो गई. हंगामे के दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस हमले में एक पुलिसकर्मी के सिर में गहरी चोट आई है, जबकि तीन अन्य जवानों को मामूली चोटें लगी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दो दर्जन से ज्यादा हिरासत में

हालात बेकाबू होते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका. पिपलानी पुलिस ने हंगामा और पथराव करने वाले दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा. पिपलानी टीआई चंद्रिका यादव का बयान डॉक्टर्स के मुताबिक युवक के सिर में क्लॉटिंग थी और कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका है. मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है. पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-जेल की सलाखों के पीछे 'भगौरिया' की गूंज, इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों ने खेली होली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!