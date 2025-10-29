AIIMS भोपाल के बाहर नशे में धुत 4 डॉक्टरों का हंगामा, पुलिस से की गाली-गलौज, वीडियो हुआ वायरल

Doctors Viral Video-मध्यप्रदेश के भोपाल में एम्स अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने मंगलवार देर रात जमकर हंगामा हुआ. गेट के सामने 4 डॉक्टरों ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया. यहां कार खड़ी कर डॉक्टर शराब पार्टी कर रहे थे. जब वहां पुलिस पहुंची और पूछताछ की तो एक डॉक्टर ने गाली-गलौज शुरू कर दी. डॉक्टर की पुलिस से बदसलूकी करते हुए वीडियो भी सामने आए हैं.

नशे में धुत थे डॉक्टर

यह घटना मंगलवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है. पुलिस ने बदसलूकी करते हुए डॉक्टर के दो वीडियो भी सामने आए हैं. एक वीडियो में दिख रहा है कि कार की छत पर बीयर की बोतल रखी है. दो डॉक्टर कार में नशे में धुत पड़े हैं, साथ ही बीयर और स्नैक्स भी बिखरे हुए हैं. एक डॉक्टर पुलिसकर्मी से बहस करता नजर आ रहा है. डॉक्टर पुलिसकर्मी से बोला-मैं 2016 से यहां हूं, 10 थानों के अफसरों को जानता हूं, तुम कौन हो.

पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर को रोका

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि डॉक्टर मौके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिसकर्मी उसे रोक लेते हैं. पुलिस ने इस घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट तैयार कर एम्स मैनेजमेंट को भेज दी है. इस घटना की जानकारी एम्स मैनेजमेंट को मिली है. वहीं प्रबंधन ने जांच समिति गठित कर दी है. फिलहाल यह जांच की जा रही है कि वीडियो में दिख रहे लोग वाकई एम्स से जुड़े हैं या नहीं. उनकी पहचान और विभाग की पुष्टि के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सभी है सीनियर रिजेडेंट

इस मामले को लेकर एम्स के सिक्योरिटी सुपरवाइजर एसएन राय के अनुसार, पुलिस ने सभी डॉक्टरों को रात में एम्स के गार्ड के हवाले कर दिया था. यह पूरी घटना गेट के बाहर हुई, इसलिए हमारी सिक्योरिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है. यह सभी सीनियर रेजिडेंट हैं. वहीं बागसेवनिया थाने के टीआई अमित सोनी का कहना है कि अभी इन चारों की जानकारी जुटाई जा रही है. एम्स को इस मामले की सूचना दी गई है. इनकी जानकारी मिलने के बाद, आगे की कार्रवाई की जाएगी.

