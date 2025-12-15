Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

7 मिनट तक रुकी रही दिल की धड़कन, ब्रेन हुआ डैमेज, हाई लेवल कमेटी करेगी AIIMS की डॉ.रश्मि केस की जांच

Bhopal News: भोपाल AIIMS की डॉ.रश्मि वर्मा के आत्महत्या की कोशिश के गंभीर मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है. अब एक हाई-लेवल कमेटी इस मामले की जांच करेगी. इसके अलावा डिपार्टमेंट के हेड (HOD) को उनके पद से हटा दिया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:47 AM IST
AIIMS Bhopal Doctor News: राजधानी भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(AIIMS) में डॉ.रश्मि वर्मा के आत्महत्या की कोशिश का मामला गंभीर हो गया है और अब इसकी जांच एक हाई-लेवल कमेटी करेगी. इस घटना के बाद  AIIMS के डॉक्टरों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग भी हुई. जिसके बाद AIIMS प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए HOD डॉ.यूनुस को उनके पद से हटा दिया है.  

एनेस्थीसिया के ओवरडोज़ से ब्रेन हुआ डैमेज
दरअसल, AIIMS भोपाल में डॉ.रश्मि वर्मा की आत्महत्या की कोशिश ने पूरे मेडिकल सिस्टम को हिला दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार एनेस्थीसिया के ओवरडोज़ के कारण डॉ.रश्मि का दिल लगभग सात मिनट के लिए बंद हो गया था. उनके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट के कारण उनके दिमाग को गंभीर नुकसान हुआ. MRI रिपोर्ट में ग्लोबल हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज की पुष्टि हुई है. वह फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

हाई लेवल कमेटी करेगी केस की जांच
इस घटना के बाद AIIMS प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिपार्टमेंट के हेड डॉ. यूनुस को उनके पद से हटा दिया. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए AIIMS के सीनियर डॉक्टरों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई. इस घटना ने न सिर्फ़ काम की जगह पर तनाव और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं, बल्कि मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा की हैं.

अब जानिए पूरा मामला
बता दें कि ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.रश्मि वर्मा ने ड्यूटी के बाद अपने घर पर ज़हरीला पदार्थ इंजेक्ट करके आत्महत्या करने की कोशिश की. जब उनकी हालत बिगड़ी तो उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत AIIMS (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) ले गए, जहां वह अभी मेन ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत बहुत नाज़ुक बनी हुई है. वहीं इस मामले में एक खुलासा भी हुआ कि डॉ.रश्मि वर्मा को 10 सितंबर 2025 को "सीरियस मिसकंडक्ट" का नोटिस जारी किया गया था. बताया जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थीं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

