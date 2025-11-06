Advertisement
भोपाल AIIMS परिसर में दिखेगा यह बदलाव, यहां से गुजरते हैं 15 हजार लोग, 4 लेन बनेगा

Bhopal Aiims: भोपाल एम्स अस्पताल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, यहां साकेतनगर की तरफ जाने वाला गेट नंबर 2 बंद करने की तैयारी है. हालांकि इसकी जगह नया मार्ग बनाया जा सकता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 12:48 PM IST
भोपाल एम्स के इस रास्ते में होगा बदलाव
भोपाल एम्स के इस रास्ते में होगा बदलाव

Bhopal News: भोपाल एम्स अस्पताल के गेट नंबर-2 को बंद करने की तैयारी चल ही है. बताया जा रहा है कि एमराल्ड पार्क कॉलोनी की तरफ जाने वाला यह रास्ता बंद किया जाएगा. हालांकि इससे पहले एमराल्ड पार्क कॉलोनी से पिपलिया पेंदे खां की तरफ जाने वाले सिंगल लेन रोड को 4 लेन का बनाया जाएगा, ताकि यहां से आने जाने में दिक्कत न हो. अभी भोपाल एम्स के गेट नंबर-2 से हर दिन 15 हजार के आसपास लोग गुजरते हैं, लेकिन अब यह बंद होगा तो इसकी जगह पर दूसरी रास्ते से इन लोगों के आने जाने की व्यवस्था की जाएगी. 

एम्स प्रबंधन ने पीडब्ल्यूडी को भेजा लेटर 

बताया जा रहा है कि भोपाल एम्स में प्रस्तावित फोरलेन सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से किया जाएगा. क्योंकि एम्स प्रबंधन ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की सहमति से इस संबंध में विस्तृत योजना तैयार कर ली है, जिसमें विभाग की तरफ से लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय भेज दिया गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि भोपाल कलेक्टर से बजट स्वीकृति मिलते ही सड़क निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वहीं इस मामले में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि एम्स रोड से संबंधित कार्यवाही चल रही है. एम्स की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आमजन की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. 

ये भी है रास्ता बंद करने की वजह

एम्स प्रबंधन पहले इस मार्ग को बंद किए जाने के खिलाफ था, लेकिन आसपास की कॉलोनियों के निवासियों ने विरोध जताया था. इसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से सड़क का आधा हिस्सा आम लोगों के लिए खोला गया था. अब प्रशासन इस मार्ग के विकल्प के रूप में चौड़ी फोरलेन सड़क विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. एमराल्ड पार्क, अरविंद विहार, अमराई, बागसेवनिया, बाग मुगलिया, रामेश्वरम, भेल संगम कॉलोनी, आसाराम नगर, लहारपुर, कटारा, कादंबिनी, ऋषिकेश विहार, गायत्री विहार, शंकराचार्य नगर, शिक्षक कांग्रेस नगर और जाटखेड़ी सहित कई कॉलोनियों के लोग इस रास्ते से रोजाना आवाजाही करते हैं, जिससे यह मार्ग प्रभावित होता था, लेकिन अब यह रास्ता बदला जाएगा. 

एम्स की जमीन 

जानकीर के मुताबिक एम्स के पास कुल 19 एकड़ जमीन है, जिसमें से 11 एकड़ फिलहाल खाली पड़ी हुई है. संस्था ने प्रशासन से इस खाली भूमि का सीमांकन कराकर कब्जा दिलाने की मांग की है. वहीं, पिपलिया पेंदे खां क्षेत्र में एम्स की करीब आठ एकड़ जमीन पर पक्के निर्माण हो चुके हैं. इसके अलावा एम्स को बर्रई में भी लगभग आठ एकड़ भूमि आवंटित की गई है. 

