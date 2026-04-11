Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3175344
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

इंदौर के बाद अब भोपाल AIIMS में चूहा कांड, मासूमों की जान से खिलवाड़, NICU वार्ड में मचा हड़कंप

Rat In AIIMS Bhopal: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चूहे मिलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है.  इंदौर के एमवाय अस्पताल सहित कई बड़े अस्पतालों के बाद अब भोपाल एम्स के NICU में चूहा दिखने से हड़कंप मच गया.

 

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर के बाद अब भोपाल AIIMS में चूहा कांड, मासूमों की जान से खिलवाड़, NICU वार्ड में मचा हड़कंप

Rat In AIIMS Bhopal: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. भोपाल स्थित एम्स के चिल्ड्रन वार्ड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें NICU के भीतर चूहा घूमते नजर आ रहा है. देश के सबसे आधुनिक और सुरक्षित माने जाने वाले अस्पतालों में शामिल भोपाल AIIMS के अत्यंत संवेदनशील वार्ड में चूहे की मौजूदगी गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है. अस्पताल की कई इकाइयों में पहले भी चूहे मृत अवस्था में पाए जा चुके हैं. ऐसी स्थिति में नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा होने के साथ संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी रहती है.

 AIIMS भोपाल अस्पताल के बेहद संवेदनशील NICU में चूहों की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है. सेंट्रल AC डक्ट्स के रास्ते चूहे अब उन वॉर्ड्स तक पहुंच गए हैं, जहां 20 से ज्यादा नवजात शिशु भर्ती हैं. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. NICU एक ऐसा वार्ड है, जहां नवजात शिशुओं को विशेष देखरेख में रखा जाता है. यहां स्वच्छता और संक्रमण से बचाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. ऐसे में इस वार्ड में खुलेआम चूहे का पाया जाना न केवल घोर लापरवाही का है, बल्कि यह शिशुओं के जान के लिए एक गंभीर खतरा भी है. वायरल वीडियो ने पूरी व्यवस्था के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले तीन दिनों में अलग-अलग इलाकों में 25 से ज्यादा मरे हुए चूहे मिले हैं. 

इन अस्पातलों में भी मिले थे चूहे
बता दें, इससे पहले भी प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के ICU में चूहे देखे गए थे, जबकि छतरपुर जिला अस्पताल में दवाइयों की अलमारी के भीतर चूहों की मौजूदगी मिली थी. वहीं इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों द्वारा नवजातों को काटने की घटना ने गंभीर चिंता पैदा कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : नदियों की गोद में बसा है MP का ये द्वीप, देश के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल, जहां प्रकृति खुद बनाती है 'ऊं' की आकृति

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

bhopal aiimsmouse found in nicu

Trending news

bhopal aiims
इंदौर के बाद अब भोपाल AIIMS में चूहा कांड, मासूमों की जान से खिलवाड़...
Morena news
TET के खिलाफ शिक्षकों का बड़ा आंदोलन! मुरैना की सड़कों पर उतरे टीचर
bhind crime news
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कराई पति की हत्या, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
MP College admission
एमपी में 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट के बाद शुरू होंगे कॉलेज एडमिशन, जानिए शेड्यूल
vidisha news
विदिशा में यूनियन मीटिंग में बड़ा खुलासा! फर्जी पदाधिकारियों का खेल बेनकाब
Shajapur News
शाजापुर में बुजुर्ग से वसूली का गंदा खेल! वीडियो के जरिए धमकाकर ऐंठे पैसे
betul news
भागीरथ की मौत के बाद बैतूल में आज भी रो रहा तन्मय का परिवार,वादों के बोझ तले टूटा घर
Mohan Yadav
किसानों को दिखा बीज से बाजार का रास्ता, राजनाथ बोले- MP को आगे बढ़ा रहे मोहन यादव
Vande Mataram
कांग्रेस पर जमकर बरसे CM मोहन यादव, बोले- राष्ट्रीय गीत के अपमान पर मौन क्यों?
sehore news
सीहोर में शर्मनाक हरकत! तिरंगे पर रखे पत्थर, सड़क पर बिछाकर पैरों से कुचला