इंदौर के बाद अब भोपाल AIIMS में चूहा कांड, मासूमों की जान से खिलवाड़, NICU वार्ड में मचा हड़कंप

Rat In AIIMS Bhopal: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. भोपाल स्थित एम्स के चिल्ड्रन वार्ड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें NICU के भीतर चूहा घूमते नजर आ रहा है. देश के सबसे आधुनिक और सुरक्षित माने जाने वाले अस्पतालों में शामिल भोपाल AIIMS के अत्यंत संवेदनशील वार्ड में चूहे की मौजूदगी गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है. अस्पताल की कई इकाइयों में पहले भी चूहे मृत अवस्था में पाए जा चुके हैं. ऐसी स्थिति में नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा होने के साथ संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी रहती है.

AIIMS भोपाल अस्पताल के बेहद संवेदनशील NICU में चूहों की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है. सेंट्रल AC डक्ट्स के रास्ते चूहे अब उन वॉर्ड्स तक पहुंच गए हैं, जहां 20 से ज्यादा नवजात शिशु भर्ती हैं. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. NICU एक ऐसा वार्ड है, जहां नवजात शिशुओं को विशेष देखरेख में रखा जाता है. यहां स्वच्छता और संक्रमण से बचाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. ऐसे में इस वार्ड में खुलेआम चूहे का पाया जाना न केवल घोर लापरवाही का है, बल्कि यह शिशुओं के जान के लिए एक गंभीर खतरा भी है. वायरल वीडियो ने पूरी व्यवस्था के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले तीन दिनों में अलग-अलग इलाकों में 25 से ज्यादा मरे हुए चूहे मिले हैं.

इन अस्पातलों में भी मिले थे चूहे

बता दें, इससे पहले भी प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के ICU में चूहे देखे गए थे, जबकि छतरपुर जिला अस्पताल में दवाइयों की अलमारी के भीतर चूहों की मौजूदगी मिली थी. वहीं इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों द्वारा नवजातों को काटने की घटना ने गंभीर चिंता पैदा कर दी थी.

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