भोपाल एम्स में महिला से चेन लूटने वाला आरोपी पकड़ा गया, राजस्थान का रहने वाला, बड़ा खुलासा

Bhopal Aiims Snatched Chain: भोपाल एम्स में महिला से लिफ्ट में लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह राजस्थान का रहने वाला था और भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था. वहीं पुलिस ने उस सुनार को भी आरोपी बनाया है, जिसे आरोपी ने महिला से लूटी हुई चेन को बेचा था. मामले का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था, यह घटना रविवार दोपहर की थी, जहां महिला अटेंडेंट वर्षा सोनी के साथ आरोपी ने लूट की थी, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला था तो वह चेन लूटकर भाग निकला था.

भोपाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

घटना के बाद भोपाल पुलिस एक्टिव हो गई थी. बागसेवनिया थाना पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला, जिसका नाम सुनील मीणा बताया जा रहा है, जो नर्सिंग की पढ़ाई में थर्ड ईयर का छात्र था और वह मूल रूप से राजस्थान के बारा जिले का रहने वाला था. आरोपी भोपाल में रहकर कर रहा था नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था, यह जांच में खुलासा हुआ है. जिसके बाद उससे पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आई है. आरोपी ने पूरी प्लानिंग अपने आर्थिक नुकसान को दूर करने के लिए रची थी.

नुकसान की भरपाई करने में लगा था

आरोपी ने बताया कि उसे गलत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ था, ऐसे में उधारी चुकाने के दबाव में आरोपी ने चेन स्नेचिंग की साजिश रची थी. जहां उसने एम्स अस्पताल में मौका देखकर महिला की चेन लूट ली थी. वहीं उसने चेन को एक सुनार की दुकान पर बेचा था, जिसकी बात भी उसने कबूल कर ली है. पुलिस ने चेन की बरामदगी करते हुए सुनार कोभी आरोपी बनाया है. पुलिस आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है. वहीं उससे संबंधित सभी जानकारी पुलिस लगातार जुटाने में लगी है, ताकि मामले की जांच और आगे जाएगी.

बता दें कि रविवार के दिन आरोपी एम्स अस्पताल में घूम रहा था, तभी वर्षा सोनी नाम की महिला अटेंडेंट जो टीकमगढ़ की रहने वाली हैं, वह लिफ्ट से ऊपर जा रही थी. आरोपी ने उनसे लिफ्ट से ऊपर जाने की बात पूछी और लिफ्ट में घुस गया. जैसे ही ऊपर के प्लोर पर लिफ्ट खुली तो तुरंत ही आरोपी चेन खींचकर भाग निकला, जिसके बाद महिला ने चिल्लाया और उसके पीछे भी भागी, लेकिन आरोपी तेजी से भाग निकला. जिसका सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था.

