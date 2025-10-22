Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2970761
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली! सांस लेना मुश्किल, AQI 200 के पार

Bhopal News: भोपाल में दिवाली के बाद लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता 'खराब' से 'पुअर' श्रेणी में बनी हुई है. शहर के अलग-अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 200 के आसपास पहुंच गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली! सांस लेना मुश्किल, AQI 200 के पार

AQI Level Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवाली के दूसरे दिन भी एयर पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक बना रहा. शहर की हवा जहरीली रिकॉर्ड की गई. शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 को पार कर गया, जिससे एयर क्वालिटी खराब (150-200) कैटेगरी से पुअर (200-300) कैटेगरी में आ गई. इससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों ने इसे अस्वस्थ स्तर बताया है. 

दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली!
दरअसल, भोपाल में दिवाली के बाद लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार दर्ज किया गया, जो "पुअर" श्रेणी में आता है. मंडीदीप का AQI 226, पर्यावरण परिसर का 208, TT नगर का 170 और ईदगाह हिल्स का 160 रहा. दिवाली के बाद पटाखों के धुएं और वाहनों की बढ़ती आवाजाही से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. 150-200 के बीच AQI को खराब माना जाता है, जबकि 200-300 के बीच पुअर कैटेगरी में आता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

जानिए AQI लेवल
दिवाली के दूसरे दिन भी भोपाल के अलग-अलग इलाकों में AQI लेवल 200 के आस-पास पहुंच गया. पर्यावरण परिसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 पहुंच गया. इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप का AQI 226 पहुंच गया. TT नगर 170, ईदगाह हिल्स 160 AQI लेवल में पहुंच गया. बता दें कि 150 से 200 के बीच AQI को खराब माना जाता है. 200 से 300 के बीच AQI पुअर के श्रेणी की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा इंदौर जैसे साफ शहर में भी वायु की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है. ये शहर भी अब प्रदूषण की चपेट में है. यहां AQI लेवल साफ तौर पर 'अनहेल्दी' पाया गया, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें भोपाल की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

mp news
शिवपुरी में हिंसक झड़प, तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, पुलिस कांस्टेबल घायल
Bilaspur News
UP-बिहार नहीं, बिलासपुर में है देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट! 7.5 एकड़ में फैला
mp news
हनुमान जी जज, सांप की आत्मा देती है बयान; 100 साल से जारी है ये अनोखी पेशी
mp news
आधीरात में प्रेमी ने पार की प्यार की सीमा, सुबह गांव में मिला उसका बदला हुआ चेहरा
mp news
हिंगोट युद्ध में जमकर बरसे आग के बाण,35 से ज्यादा लोग घायल,15 हजार लोग देखने पहुंचे
Katni News
कटनी में सनसनीखेज वारदात! अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट में चाकूबाजी; 5 लहूलुहान
ujjain news
लड़ाई देखने की ऐसी दीवानगी! पोल-पेड़ पर चढ़कर लोगों ने लिया दंगल के नजारे का लुत्फ
chhattisgarh news
पटाखा बाजार में टूटा रिकॉर्ड! छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार
mp news
जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी खेल! दबंगों ने परिवार के 9 लोगों को लाठियों से पीटा
mp news
लेब्रा डॉग ने महिला के पैर का नोच डाला मांस, सिर्फ हड्डी बची, भीड़ ने मार डाला