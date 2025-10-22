दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली! सांस लेना मुश्किल, AQI 200 के पार

AQI Level Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवाली के दूसरे दिन भी एयर पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक बना रहा. शहर की हवा जहरीली रिकॉर्ड की गई. शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 को पार कर गया, जिससे एयर क्वालिटी खराब (150-200) कैटेगरी से पुअर (200-300) कैटेगरी में आ गई. इससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों ने इसे अस्वस्थ स्तर बताया है.

दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली!

दरअसल, भोपाल में दिवाली के बाद लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार दर्ज किया गया, जो "पुअर" श्रेणी में आता है. मंडीदीप का AQI 226, पर्यावरण परिसर का 208, TT नगर का 170 और ईदगाह हिल्स का 160 रहा. दिवाली के बाद पटाखों के धुएं और वाहनों की बढ़ती आवाजाही से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. 150-200 के बीच AQI को खराब माना जाता है, जबकि 200-300 के बीच पुअर कैटेगरी में आता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

जानिए AQI लेवल

दिवाली के दूसरे दिन भी भोपाल के अलग-अलग इलाकों में AQI लेवल 200 के आस-पास पहुंच गया. पर्यावरण परिसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 पहुंच गया. इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप का AQI 226 पहुंच गया. TT नगर 170, ईदगाह हिल्स 160 AQI लेवल में पहुंच गया. बता दें कि 150 से 200 के बीच AQI को खराब माना जाता है. 200 से 300 के बीच AQI पुअर के श्रेणी की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा इंदौर जैसे साफ शहर में भी वायु की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है. ये शहर भी अब प्रदूषण की चपेट में है. यहां AQI लेवल साफ तौर पर 'अनहेल्दी' पाया गया, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है.

