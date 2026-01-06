Advertisement
बढ़ती ठंड से भोपाल के लोगों को राहत, ओस और नमी से हवा साफ, घट गया AQI

Bhopal Air Quality: भोपाल के लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि भोपाल शहर की हवा फिलहाल साफ हो रही है, यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो रहा है, जिससे खुली हवा में लोग सांस ले रहे हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:04 AM IST
भोपाल की हवा में हो रहा सुधार
भोपाल की हवा में हो रहा सुधार

Bhopal Weather Update: भोपाल में बढ़ती ठंड से भले ही लोग परेशान है, लेकिन ठंड से बनी ओस और नमी की वजह से भोपाल की हवा पिछले दिनों के मुकाबले साफ हुई है. जनवरी के शुरुआती दिनों में भोपाल का प्रदूषण कम हो रहा है, यहां पर बीते पांच दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार सुधार आया है. शहर की हवा अब धीरे-धीरे पहले की तरह साफ हो रही है. 1 और 2 जनवरी के आसपास भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 से 245 के बीच में था, लेकिन चार दिनों में तेजी से बनी नमी और ओस की वजह से अब एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 6 जनवरी के दिन 135 दर्ज किया गया था. यानि हवा की गुणवत्ता में करीब 100 की गिरावट आई है, हवा साफ होने से आम लोगों को राहत मिली है. 

भोपाल में हवा हो रही साफ 

भोपाल में हवा साफ हो रही है, फिलहाल मौसम में नमी की मात्रा 100 प्रतिशत तक दिख रही है, जिससे धूल के कण अब हवा में तेजी से शामिल नहीं हो रहे हैं. भोपाल में पर्यावरण परिसर, टीटी नगर, न्यू मार्केट, कलेक्टोरेट ऑफिस और अन्य स्थानों पर भी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. 5 जनवरी को ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 से लेकर 130 के बीच ही रहा, जिससे हवा अब साफ हो रही है. मौसम विभाग ने बताया कि वातावरण में नमी की वजह से सूक्ष्म जल-बूंदें बनना शुरू हो जाती है, जो धूल को उठने नहीं देती हैं, जिससे धूल हवा में नहीं टिक पाती है और इसी प्रक्रिया की वजह से मौसम साफ होता है. 

ये भी पढ़ेंः MP में आज पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली सर्दी, नौगांव में पारा 2.5°C... 5 जिलों में अलर्ट

हालांकि जानकारों का कहना है कि फिलहाल यह राहत अस्थायी ही है, क्योंकि  निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर सख्ती के साथ-साथ डीजल वाहनों पर भी सख्ती रखना जरूरी है, क्योंकि इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर समस्या जल्द बढ़ सकती है. क्योंकि सर्दियों में नमी बढ़ने से एक्यूआई सुधार तो दिखता है, लेकिन हमें इसे कम करने पर लगातार काम करना होगा, क्योंकि हवा से नमी गायब होने के बाद यह फिर से बढ़ सकता है. 

भोपाल में तेज ठंड

फिलहाल भोपाल में तेज ठंड का दौर जारी है, भोपाल जिले में शीतलहर की वजह से लोग ठंड से कांपते दिख रहे हैं, रात और सुबह के वक्त तापमान तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं. भोपाल में मौसम विभाग आने वाले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड होने की संभावना जताई है, जबकि शहर में कोहरे का असर भी साफ देखा जा रहा है, सुबह घना कोहरा होने की वजह से विजिविलिटी बहुत कम हो रही है. 

ये भी पढ़ेंः 'गेंद - बल्ला' को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? जानिए क्रिकेट से जुड़े और नाम

