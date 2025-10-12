Advertisement
त्योहारों पर घर जाना पड़ेगा महंगा! 10 गुना बढ़े बस-फ्लाइट के टिकट रेट, दाम सुन यात्रियों के उड़ गए होश

MP News: त्योहार आते ही बस, फ्लाइट का किराया 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है. बस ऑपरेटर मनमाना किराया वसूल रहे हैं, वहीं फ्लाइट की टिकटें भी 10 हजार के पार हैं. आलम ऐसा है कि अब लोग तत्काल टिकट के भरोसे बैठे हैं. मौजूदा हालातों की वजह से आवागमन करने वाले छात्रों और जनता को भारी टिकट कराने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है.

Oct 12, 2025
Bhopal News: त्योहारों का सीजन आते ही बस, फ्लाइट और ट्रेन की टिकटों के किराए में भारी उछाल देखने को मिलता है. यह पहली बार नहीं, बल्कि बार-बार का दृश्य है. भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही हजारों स्पेशल ट्रेनें, हाल ही में टिकटों पर लगाई गई 20 प्रतिशत की छूट वाली स्कीम और प्री-रिजर्वेशन के बाद भी तस्वीर जरा सी भी बदलती दिखाई नहीं दे रही है. आलम ऐसा है कि अगर आपको भोपाल से अन्य राज्य की यात्रा करनी है तो अपनी जेब कई हद तक ढीली करनी होगी. ऐसे हालातों में आवागमन करने वाले छात्रों और जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

सोने जितने महंगे हो रहे टिकट
आगामी त्योहार को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन मोड के किराए 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं. एक तरफ जहां सोने के दाम दिन-प्रतिदिन उछाल मार रहे हैं, वहीं बस और फ्लाइट का किराया आम जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है. त्योहार पर घर जाने वाले और वापस लौटने वाले यात्रियों से बस ऑपरेटर मनमाना किराया वसूल रहे हैं. सवाल खड़े करने पर बस ऑपरेटर तीखा रुख अपना रहे हैं, तो वहीं RTO ने इस मामले पर अपना हाथ पीछे कर लिया है.

600 प्रतिशत तक किराए में बढ़ोतरी
वर्तमान स्थिति में बसों के किराए 600 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. भोपाल से बनारस जाने के लिए जहां 800-1000 रुपए देने होते थे, दिवाली और छठ पर यही किराया 6 हजार तक पहुंच गया है, यानी सीधे 450 प्रतिशत की बढ़ोतरी. भोपाल से रीवा जाने में जहां 700 से 1000 खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब 4,500 वसूले जा रहे हैं, यानी किराए में 600 प्रतिशत की उछाल. यही हाल इंदौर से पुणे, मुंबई और ग्वालियर रूट पर भी देखा जा रहा है. भोपाल से पुणे, छिंदवाड़ा और शिवपुरी जैसे रूट पर भी टिकट प्राइस हजार से ऊपर है.

फ्लाइट के टिकट भी आसमान छूते
इन दिनों बस और फ्लाइट के टिकटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा जा रहा है. इंडिगो एयरलाइन की टिकटों पर नजर डालें तो इंदौर से मुंबई रूट की टिकट 5 हजार के आसपास है, वहीं इंदौर से पुणे जाने के लिए इंडिगो की टिकट 5 हजार से 10 हजार तक है.

अब समस्या ये है कि त्योहारों के समय हर कोई अपने घर जाने की इच्छा रखता है. टिकट के बढ़ते दामों को देखकर कई छात्र तत्काल टिकट के भरोसे बैठे हैं. छात्रों का कहना है कि इतनी तो उनकी पॉकेट मनी भी नहीं है जितना किराया उन्हें आने-जाने के लिए देना पड़ेगा. ऐसे तमाम छात्र और नौकरी-पेशा लोग हैं, जिन्हें बनारस, गोरखपुर तक का सफर तय करना है लेकिन टिकट के दामों को देखकर कोई जाए तो जाए कैसे!

