/भोपाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 दिन से लापता 6 साल का अंश मथुरा में मिला, सुरक्षित कस्टडी में लिया

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Missing Ansh Found-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से चार दिन पहले लापता हुआ 6 साल का मासूम अंश मैना उत्तर प्रदेश के मथुरा में सुरक्षित मिल गया है. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस बार की पुष्टि की है. कोहेफिजा थाना पुलिस ने मथुरा पहुंचकर बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया है और टीम जल्द ही उसे लेकर भोपाल रवाना होगी.
अस्पताल के बाहर खेलते समय हुआ था लापता
अंश मैना ईदगाह हिल्स स्थित बाजपेयी नगर मल्टी का रहने वाला है. उसकी मां लालघाटी के मल्टी केयर अस्पताल में भर्ती थी. मंगलवार को जब अंश अस्पताल परिसर के पास खेल रहा था, तभी वह अचानक गायब हो गया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की.
सीसीटीवी फुटेज से खुला राज
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने बच्चे की खोज के लिए 6 अलग-अलग टीमें बनाईं. पुलिस ने जब रेलवे स्टेशन और शहर के अन्य इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की जांच की, तो एक फुटेज में अंश अकेले ट्रेन में बैठता हुआ नजर आया. इसके बाद पुलिस ने रेलवे रूट और तकनीकी माध्यमों की मदद से जांच आगे बढ़ाई, जिससे पता चला कि बच्चा मथुरा पहुंच चुका है.
पुलिस जांच में जुटी
एसीपी अनिल बाजपेयी के अनुसार, पुलिस की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ से चार दिन बाद मासूम अंश को मथुरा से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब बच्चे से प्यार से बातचीत कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह अकेले भोपाल से मथुरा तक कैसे और किन परिस्थितियों में पहुंचा. अंश के सुरक्षित मिलने से उसके परिवार ने बड़ी राहत की सांस ली है.
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