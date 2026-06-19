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भोपाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 दिन से लापता 6 साल का अंश मथुरा में मिला, सुरक्षित कस्टडी में लिया

Bhopal News-भोपाल से चार दिन पहले लापता 6 साल के अंश को पुलिस ने ढूंढ निकाला है. मासूम अंश उत्तरप्रदेश के मथुरा में सुरक्षित मिल गया है, जिसे कोहेफिजा पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है. 6 वर्षीय अंश अस्पताल के पास खेलते समय अचानक गायब होकर अकेले ही ट्रेन में बैठ गया था.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:47 PM IST
भोपाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 दिन से लापता 6 साल का अंश मथुरा में मिला, सुरक्षित कस्टडी में लिया

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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