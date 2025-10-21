भोपाल में AQI स्तर 300 पार, फॉगर-जेड मशीनों से हुआ स्प्रे, शहर में घूमी 34 गाड़ियां

Bhopal News: दिवाली की रात हुई आतिशबाजी और तापमान में लगातार हो रही गिरावट की वजह से भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ गया है. जिससे शहर की हवा खतरनाक हो रही है. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) तेजी से बढ़ा है जो 300 के पार हो गया है, कई इलाकों में तो यह इससे भी ज्यादा था. खास बात यह है कि दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी के चलते भोपाल नगर निगम ने खास इंतजाम भी किए थे. जहां शहर में रात 10 बजे के बाद से ही 34 गाड़ियां घूम रही थी, जो शहर में पानी का स्प्रे करेगी.

भोपाल में बढ़ा प्रदूषण

भोपाल में मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में AQI 335 तक पहुंच गया, जबकि टीटी नगर में यह स्तर 307 दर्ज किया गया. पर्यावरण क्षेत्र में भी प्रदूषण स्तर 295 तक पहुंचा. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह स्थिति बहुत खराब श्रेणी में आती है, जो सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. ऐसे मे लोगों को सावधानी बरतने और बीमार मरीजों को मास्क लगाकर चलने की सलाह दी गई है, क्योंकि तापमान में भी गिरावट हो रही है, जिससे अब धुंध छा रही है, दिवाली की रात में भोपाल में जमकर आतिशबाजी हुई है.

पटाखों का धुंआ जमा

विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के बाद पटाखों का धुआं, ठंडी हवाओं के कारण वायुमंडल में ठहर जाता है, जिससे प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है. इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं और धूल के कण भी हवा को और जहरीला बना रहे हैं. र्यावरण विभाग ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से खुले में समय बिताने से बचने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है. साथ ही प्रशासन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की भी तैयारी की जा रही है.

मंगलवार सुबह से भी स्प्रे

भोपाल में मंगलवार सुबह से ही स्प्रे का काम फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि शहर में 21 हॉट स्पॉट बने हुए हैं, जहां पर एक्यूआई सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर लगातार आतिशबाजी होती है, जिससे धुंआ हवा में जम जाता है.

