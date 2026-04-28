हाई कोर्ट कमेटी ने असलम चमड़ा पर लगा NSA हटाया, जेल से हुआ रिहा, गौ मांस मामले में रासुका निरस्त

Aslam Chamra Released-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित 26 टन गौ-मांस मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार देर शाम असलम चमड़ा को भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है. यह रिहाई हाईकोर्ट की विशेष कमेटी के आदेश के बाद हुई है. हाईकोर्ट कमेटी ने पुलिस द्वारा असलम पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) यानी रासुका की कार्रवाई को कंफर्म करने से इनकार कर दिया.

जानिए क्या है मामला

यह पूरा मामला पिछले साल 17 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब नगर निगम के स्लॉटर हाउस से निकले एक कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा था. इस कंटेनर में करीब 26 टन मांस भरा हुआ था. शुरुआती जांच के बाद जब सैंपल मथुरा स्थित लैब में भेजे गए, तो रिपोर्ट में गौं-मांस होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 8 जनवरी को आरोपी असलम कुरैशी और कंटेनर ड्राइवर मोहम्मद शोएब को गिरफ्तार किया गया था.

जमानत के बाद हुई थी गिरफ्तारी

इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के दौरान 18 मार्च को एडीजे पंकज कुमार जैन की अदालत ने असलम को 35 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी. हालांकि, जेल से बाहर आते ही पुलिस ने उसे शांति भंग करने की आशंका के चलते धारा 151 के तहत दोबारा हिरासत में ले लिया. गांधी नगर थाना पुलिस ने आरोप लगाया था कि असलम अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगाड़ने और बदला लेने की साजिश रच रहा है. इसी आधार जहांगीराबाद पुलिस की सिफारिश पर उस पर रासुका लगा दिया गया था.

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हाईकोर्ट कमेटी ने दिया फैसला

नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति पर लगाए गए NSA की समीक्षा हाईकोर्ट की एक विशेष कमेटी करती है. असलम चमड़ा के मामले में सुनवाई करते हुए कमेटी ने पुलिस के तर्कों को पर्याप्त नहीं माना. कमेटी ने स्पष्ट किया कि लगाए आरोप रासुका के दायरे में नहीं आते हैं. कमेटी ने पुलिस की कार्रवाई को निरस्त करते हुए असलम की रिहाई के आदेश जारी किए. जिसके बाद सोमवार शाम असलम को भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया.

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