नाम बदलकर दोस्ती, फिर बनाए अश्लील वीडियो, राजा बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाता था आवेश खान, मोबाइल से 40 अश्लील वीडियो मिले

Bhopal News-भोपाल में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर लड़कियों को फंसाता था. इसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाता था. पुलिस ने आरोपी युवक आवेश खान को गिरफ्तार कर लिया है, उसके फोन से 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद किए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:08 PM IST
Bhopal Love Jihad Case-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लव जिहाद और पहचान छिपाकर युवतियों के शोषण का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यूपी के हापुड़ के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने राजा बनकर हिंदू लड़कियों को अपने झांसे में लिया और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया. कटारा हिल्स थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास के आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं. 

फर्जी पहचान का जाल
जानकारी के अनुसार, आरोपी का असली नाम आवेश खान है, लेकिन उसने खुद को राजा बताकर कई हिंदू युवतियों से दोस्ती की. उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला आवेश भोपाल के बगरोदा इलाके में एक टाइल्स फैक्ट्री में मजदूरी करता था. उसने अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाकर सोशल मीडिया और फोन के जरिए लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाया. आरोप है कि शादी और प्रेम का झांसा देकर उसने युवतियों के साथ संबंध बनाए और छिपकर उनके 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो बना लिए. 

मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो
युवक की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने आवेश खान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. जब पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन खंगाला, तो अधिकारी भी दंग रह गए. फोन में अलग-अलग युवतियों के लगभग 40 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिलीं. पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि डिलीट किए गए डेटा को भी रिकवर किया जा सके. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार 
कटारा हिल्स पुलिस ने एक पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस पूछताछ में आवेश ने बताया कि उसने पहचान छिपाकर दोस्ती की और वीडियो बनाए. एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने बताया कि आरोपी हापुड़ के एक जामिया स्कूल से पढ़ाई करने के बाद भोपाल आया था. पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी किसी गिरोह का हिस्सा है या उसने वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया है. 

