751 करोड़ खर्च, फिर भी 31 km से सिमटकर 9 km रह गया भोपाल का बड़ा तालाब, अतिक्रमण पर सांसद नाराज

Bhopal News: राजधानी भोपाल की पहचान 'बड़ा तालाब' इन दिनों अपने वजूद के लिए लड़ रहा है. सोमवार को हुई हाई-लेवल मीटिंग में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो तालाब कभी 31 किलोमीटर एरिया में फैला था, वह अब सिकुड़कर सिर्फ 8-9 किलोमीटर रह गया है. सांसद आलोक शर्मा ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह समेत एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों से जवाब मांगा.

31 km से सिमटकर 9 km रह गया बड़ा तालाब

दरअसल, बड़ा तालाब को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सांसद आलोक शर्मा ने मीटिंग बुलाई और अधिकारियों से सख्त जवाब मांगा. बैठक में बताया गया कि जो तालाब कभी 31 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, वह अब सिकुड़कर लगभग 8-9 किलोमीटर रह गया है. फार्महाउस और पक्के कंस्ट्रक्शन ने इसकी बाउंड्री पर असर डाला है. इसके बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी SDM को एक हफ्ते के अंदर तालाब के किनारे से अतिक्रमण हटाने और एक्शन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

सांसद आलोक शर्मा ने सख्त जवाब मांगा

इस मीटिंग में एडीएम अंकुर मेश्राम, नगर निगम अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सभी एसडीएम, भोपाल चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल, क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज मीक और भोपाल नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. अनूप हजेला आदि शामिल हुए. मीटिंग के दौरान सांसद आलोक शर्मा ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से पूछा, NGT ने अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कितने ऑर्डर दिए हैं? कितने ऑर्डर फॉलो किए गए हैं? क्या आगे अतिक्रमण न हो और NGT के ऑर्डर लागू करने के लिए कोई टीम बनाई गई है? इस टीम ने क्या एक्शन लिए हैं? शर्मा ने कहा कि तालाब के लिए एक नए मास्टर प्लान की ज़रूरत है. CEPT, KPMG और कुमार एसोसिएट्स की सर्वे रिपोर्ट पब्लिक की जानी चाहिए.

751 करोड़ खर्च

जानकारी के मुताबिक, भोजवेत लैंड प्रोजेक्ट पर 1995 से 2004 तक 247 करोड़ रुपये खर्च किए गए. 2007 से 2012 तक कंजर्वेशन और दूसरे कामों के नाम पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए. 2013 से 2018 तक लेक फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर 216 करोड़ रुपये खर्च किए गए. 2019 में तालाब कंजर्वेशन के लिए 125 करोड़ रुपये लाए गए. 2023-24 के लिए करीब 9 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रोविजन था. 2025-26 के बजट में भोजवेत लैंड कंजर्वेशन के नाम पर 4 करोड़ रुपये की रकम तय की गई है. यानी अब तक तालाब पर कुल 751 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.

