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भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मिक्स कचरा दिया तो लगेगा 150% जुर्माना, कचरा अलग करने पर मिलेगी रियायत

Bhopal News-भोपाल नगर निगम ने बड़े कचरा उत्पादकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर 150 प्रतिशत तक का जुर्माना वसूला जाएगा. नगर निगम अन्य कचरा उत्पादकों को कचरे के निपटारे को लेकर प्रशिक्षण भी दे रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 18, 2026, 08:33 PM IST
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भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मिक्स कचरा दिया तो लगेगा 150% जुर्माना, कचरा अलग करने पर मिलेगी रियायत

Solid Waste Management Rules-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 पूरे देश में 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं. इस दिशा में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भोपाल के बड़े कचरा उत्पादकों की निगरानी के लिए खुद का ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने वाला देश का पहला शहर बन गया है. भोपाल नगर निगम ने इसके तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका उद्देश्य शहर के कचरे का सही तरीके से निपटारा करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है. 

बड़े कचरा उत्पादक किए चिन्हित
नगर निगम ने शहर में ऐसे 69 बड़े संस्थानों और सोसायटियों की पहचान की है, जो अपने यहां निकलने वाले गीले कचरे का निपटारा खुद कर रहे हैं. इसके अलावा बाकी बड़े कचरा उत्पादकों को कचरे के सही निपटान के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. निगन ने जल कार्य और बिल्डिंग परमिशन के आंकड़ों के आधार पर बड़े कचरा उत्पादकों की पहचान कराना शुरू कर दिया है. नगर निगम के कर्मचारी खुद इन संस्थानों से संपर्क कर उनका पोर्टल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद इन संस्थानों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. 

कौन आएगा बड़े कचरा उत्पादकों के दायरे में
नगर निगम ने बड़े कचरा उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए कुछ कड़े मानक तय किए हैं. इसके दायरे में वो संस्थाएं आएंगी

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  • जिनका फ्लोर एरिया 20 हजार वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है. 
  • जहां रोजाना पानी की खपत 40 हजार लीटर या उसे ज्यादा है. 
  • जो हर दिन 100 किलोग्राम से ज्यादा ठोस कचरा पैदा करती हैं. 

श्रेणी के आधार पर तय की गई दरें

नगर निगम ने अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से कचरा प्रबंधन की दरें तय की हैं

  • आवासीय श्रेणियां-हाउस सोसायटियों और रिहायशी कॉलोनियों के लिए 2,100 रुपए प्रति टन
  • संस्थागत श्रेणियां-केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए 2,400 रुपए प्रति टन
  • व्यावसायिक श्रेणियां-मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, अस्पताल, मैरिज गार्डन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और औद्योगिक फैक्ट्रियों के लिए 2,700 रुपए प्रति टन

कचरा अलग-अलग न करने पर 150 प्रतिशत भारी जुर्माना
नए नियमों के अनुसार, अब कचरा अलग-अलग (सूखा-गीला) न करने वालों पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा. अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अलग किए मिक्स कचरा ट्रांसफर स्टेशन या नगर निगम की गाड़ियों में भेजती है, तो उस पर तय की गई दर का 150 प्रतिशत भारी जुर्माना वसूली जाएगा. 

खुद कचरा भेजने वालों को मिलेगी रियायत
नगर निगम ने पर्यावरण के प्रति जागरूक संस्थानों को प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की है. जो भी संस्थान अपने कचरे को खुद सूखे और गीले कचरे के रूप में अलग-अलग करेंगे और उसे अपने वाहनों से गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाएंगे, उन्हें भारी छूट मिलेगी. ऐसे संस्थानों से निगम केवल 922 रुपए प्रति टन की रियायती दर से चार्ज लेगा. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था और ऑनलाइन पोर्टल की मदद से शहर को और अधिक स्वच्छ बनाने तथा कचरे के वैज्ञानिक निपटारे में बड़ी मदद मिलेगी. कई बड़े संस्थानों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना भी शुरू कर दिया है.

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