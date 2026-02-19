Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल बना साइबर जालसाजों का हब: सिर्फ 30 घंटे में 34 FIR, शहर में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी

Bhopal News: भोपाल इस समय साइबर फ्रॉड करने वालों के निशाने पर है. पिछले 30 घंटों में शहर में रिकॉर्ड संख्या में फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 34 FIR दर्ज की गई हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 19, 2026, 09:22 AM IST
भोपाल बना साइबर जालसाजों का हब: सिर्फ 30 घंटे में 34 FIR, शहर में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी

Bhopal News: राजधानी भोपाल में साइबर क्राइम का ग्राफ खतरनाक पॉइंट पर पहुंच गया है. पिछले 30 घंटों में राजधानी में इतनी बड़ी डिजिटल लूट हुई है कि पुलिस प्रशासन भी हैरान है. इतने कम समय में शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में कुल 34 FIR दर्ज हुईं, जो एक रिकॉर्ड है. जालसाजों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में लोगों को टारगेट करके कुल ₹1.53 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की.

 सिर्फ 30 घंटे में 34 FIR
राजधानी में साइबर अपराधियों ने 30 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 34 क्राइम करके हड़कंप मचा दिया. इस दौरान लोगों से कुल 1 करोड़ 53 लाख 76 हजार 531 रुपए की ठगी की गई. सबसे बड़ी ठगी साकेत नगर में हुई, जहां एक ही व्यक्ति से ऑनलाइन ₹50.98 लाख (15.3 मिलियन रुपये) ठग लिए गए.

शहर के अलग-अलग इलाकों में ठगी
फ्रॉड के पैटर्न को देखें तो, अपराधियों ने कई तरह के तरीके अपनाए. साकेत नगर के रहने वाले राजेश को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जिनसे जालसाजों ने चालाकी से 50.98 लाख रुपये ऐंठ लिए. वहीं, कमला नगर थाना इलाके में एक आदमी को 'विदेशी ट्रेडिंग' के ज़रिए भारी मुनाफ़े का लालच देकर 23 लाख रुपये ठग लिए गए. हबीबगंज इलाके में बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी की गई. पिपलानी में एक महिला भी जालसाजों के जाल में फंस गई और उससे 12.25 लाख रुपये लूट लिए गए.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: BJP विधायक दल की बैठक आज, विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन, पढ़ें 19 फरवरी की खबरें

 

डिजिटल सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल
इन घटनाओं ने शहर में डिजिटल सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. साइबर सेल के मुताबिक, फ्रॉड करने वाले मुख्य रूप से फायदेमंद इन्वेस्टमेंट, नकली जॉब ऑफर और ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं. पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें या फोन पर अपनी गोपनीय जानकारी शेयर न करें. फिलहाल, पुलिस टीमें इन अकाउंट और IP एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

