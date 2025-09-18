सबका DNA हिंदू है... BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-नवरात्रि में घर वापसी अभियान चलाएंगे
सबका DNA हिंदू है... BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-नवरात्रि में घर वापसी अभियान चलाएंगे

BJP News-बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सबका डीएनए हिंदू है, नवरात्रि में घर वापसी अभियान चलाएंगे. विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रे ने कहा कि रामेश्वर शर्मा बताएं जो किसानों के ऊपर डंडे चला रहे है उनका डीएनए क्या है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:01 PM IST
सबका DNA हिंदू है... BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-नवरात्रि में घर वापसी अभियान चलाएंगे

MP News-देशभर में नवरात्र को लेकर तैयारियां चल रही हैं, हर कोई शारदीय नवरात्र को लेकर उत्साहित है. इस बार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे. इसी बीच गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर अभी से विरोध होना शुरू हो गया है. गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान दिया है. भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सबका डीएनए हिंदू है. इससे पहले बीजेपी सांसद ने भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर आयोजकों को हिदायत दी थी. 

सबका डीएनए हिंदू है
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गरबा में कोई परेशानी नहीं है, जिसे ये लगता है कि उसके मां-बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए हैं. वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए. माथे पर तिलक लगाएं, मां का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं. अपने बहन-भाई, मां-बाप सबको लेकर आएं, साथ ही जो भी रिश्तेदार मां की आराधना करना चाहते हैं और सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, सबको लेकर आएं. क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है. 

जिसे आना है जरूर आए
उन्होंने कहा कि कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया. अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, पूजा करना चाहता है जो जरूर आए. हम एक चम्मच गंगाजल पिलाएंगे, हिंदू बना देंगे कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि गरबा में आइए गरबा करिए, देवी मां की पूजा करिए, आराधना करिए और हिंदू बनिए.लेकिन अगर ढोंग करने की, नाटक करने की कोशिश की तो इतना ध्यान रखना ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने लायक नहीं रहोगे. 

कांग्रेस ने साधा निशाना
विधायक रामेश्वर शर्मा के घर वापसी और सभी का डीएनए हिंदू है वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा कि रामेश्वर शर्मा किसी न किसी धर्म की बात को लेकर रोज बात करते है, अब डीएनए और गरबा की बात कर रहे है. हिंदू मुसलमान के अलावा रामेश्वर शर्मा को कुछ नहीं आता है. रामेश्वर शर्मा चाहते क्या है, वे गंगा-जमुना तहजीब को बर्बाद करने का काम कर रहे है. रामेश्वर शर्मा कैसे हिंदू सम्राट है, जो हिंदुओं पर आंच आ गई शारिक मछली ड्रग्स देकर हिंदू बच्चियों का शोषण कर रहे है इसकी चिंता होना चाहिए. रामेश्वर शर्मा बताएं जो किसानों के ऊपर डंडे चला रहे है उनका डीएनए क्या है.

यह भी पढ़ें-इंदौर में 'लाल परी' की तस्करी, चारे की आड़ में छिपाई गई लाखों की शराब; ऐसे खुली पोल

;