नवरात्रि में 'गरबा' पर धर्म युद्ध, बीजेपी सांसद का 'भाईजानों' पर कड़ा रुख, कही ये बड़ी बात

MP News-मध्यप्रदेश समेत देश में शारदीय नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस साल शारदीय नवरात्र 9 दिनों की बजाए 10 दिनों का होगा. नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे. नवरात्र को लेकर लोगों में अभी से उत्साह दिख रहा है, प्रदेश में जगह-जगह गरबा डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसी बीच गरबा के आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर मुद्दा उठने लगा है. भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मुस्लिमों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी की बात कही है.

क्या बोले सांसद आलोक शर्मा

सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि जो जिस समुदाय या संप्रदाय का है, उसे अपने त्योहार मनाने चाहिए. हिंदू जाग गया है. अब लव जिहादी कलावा बांधकर या टीका लगाकर गरबा आयोजन में प्रवेश न करें, क्योंकि एक व्यक्ति लव जिहाद करता है तो पूरा परिवार भुगतता है. अब कोई करके दिखाए, मोहन यादव की सरकार में लव जिहादियों की खैर नहीं. गरबा आयोजनों में केवल हिंदुओं और सनातनियों को ही आना चाहिए.

हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं विरोध

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों का कहना रहा है कि गरबा पंडालों में आकर मुस्लिम युवक युवतियों को बरगलाते हैं. इस आधार पर उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाने लगी है. वहीं भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने भी इसका समर्थन किया है. उनका साफ कहना है कि गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए. मां-बहनों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी जता चुके हैं आपत्ति

यह पहली बार नहीं है जब सांसद आलोक शर्मा ने इस तरह की आपत्ति जताई है. इससे पहले भी मुस्लिम जिम ट्रेनर्स को लेकर वे आपत्ति जता चुके हैं. सांसद कह चुके हैं कि मुस्लिमों को हमारी बहनों को ट्रेनिंग देने का कोई अधिकार हीं है. इसके साथ ही वे औबेदिया स्कूल, रशीदिया स्कूल, सुल्तानिया अस्पताल और हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने की मांग कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें-MP में 'तीर्थ दर्शन' पर सियासी बवाल, BJP विधायक की पत्नियों का लिस्ट में नाम, जानिए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!