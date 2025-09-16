नवरात्रि में 'गरबा' पर धर्म युद्ध, बीजेपी सांसद का 'भाईजानों' पर कड़ा रुख, कही ये बड़ी बात
नवरात्रि में 'गरबा' पर धर्म युद्ध, बीजेपी सांसद का 'भाईजानों' पर कड़ा रुख, कही ये बड़ी बात

Bhopal News-भोपाल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में गरबा आयोजनों को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि जो जिस समुदाय या संप्रदाय का है, उसे अपने त्योहार मनाने चाहिए. लव जिहादी तिलक लगाकर या कलावा बांधकर गरबा आयोजन में प्रवेश न करें.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:08 PM IST
नवरात्रि में 'गरबा' पर धर्म युद्ध, बीजेपी सांसद का 'भाईजानों' पर कड़ा रुख, कही ये बड़ी बात

MP News-मध्यप्रदेश समेत देश में शारदीय नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस साल शारदीय नवरात्र 9 दिनों की बजाए 10 दिनों का होगा. नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे. नवरात्र को लेकर लोगों में अभी से उत्साह दिख रहा है, प्रदेश में जगह-जगह गरबा डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसी बीच गरबा के आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर मुद्दा उठने लगा है. भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मुस्लिमों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी की बात कही है. 

क्या बोले सांसद आलोक शर्मा
सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि जो जिस समुदाय या संप्रदाय का है, उसे अपने त्योहार मनाने चाहिए. हिंदू जाग गया है. अब लव जिहादी कलावा बांधकर या टीका लगाकर गरबा आयोजन में प्रवेश न करें, क्योंकि एक व्यक्ति लव जिहाद करता है तो पूरा परिवार भुगतता है. अब कोई करके दिखाए, मोहन यादव की सरकार में लव जिहादियों की खैर नहीं. गरबा आयोजनों में केवल हिंदुओं और सनातनियों को ही आना चाहिए.

हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं विरोध
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों का कहना रहा है कि गरबा पंडालों में आकर मुस्लिम युवक युवतियों को बरगलाते हैं. इस आधार पर उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाने लगी है. वहीं भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने भी इसका समर्थन किया है. उनका साफ कहना है कि गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए. मां-बहनों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है. 

पहले भी जता चुके हैं आपत्ति
यह पहली बार नहीं है जब सांसद आलोक शर्मा ने इस तरह की आपत्ति जताई है. इससे पहले भी मुस्लिम जिम ट्रेनर्स को लेकर वे आपत्ति जता चुके हैं. सांसद कह चुके हैं कि मुस्लिमों को हमारी बहनों को ट्रेनिंग देने का कोई अधिकार हीं है. इसके साथ ही वे औबेदिया स्कूल, रशीदिया स्कूल, सुल्तानिया अस्पताल और हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने की मांग कर चुके हैं. 

