सीरियल किलर की दस्तक? भोपाल में मिले लाश के टुकड़े, बोरे में भरकर लगाया ठिकाने

Bhopal News-भोपाल में एक बोरे में महिला की लाश के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई. खाली पड़े प्लाट में भरे पानी में पैर तैरता नजर आया, जिसे बच्चों ने देखा. पुलिस को बोरे में महिला के कपड़े, मांस के टुकड़े और हड्डियां मिली है.
MP News-मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल में उस समय सनसनी फैल गई जब बोरे में एक लाश के टुकड़े मिले. एक खाली प्लॉट में भरे पानी में लाश का एक पैर तैरता हुआ नजर आया, जिसे बच्चों ने देखा. बच्चों ने पैर देखने के बाद परिजनों को इसके बारे में सूचना दी. इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरे को कब्जे में लिया. बोरे में महिला के कपड़े, मांस के टुकड़े और हड्डियां मिली है.
महिला की लाश की आशंका
यह घटना कोलार इलाके की है, जहां पुलिस हाऊसिंग सोसायटी में खाली प्लाट में भरे पानी में एक पैर तैरता हुआ नजर आया. सूचना पर मौके पर पहुंची, पुलिस ने बोरे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. महिला के कपड़े, मांस के टुकड़े और हड्डियां मिली हैं. इस आधार पर आशंका जताई जा रही है कि लाश किसी महिला की है.
टुकड़े मिलने से फैली सनसनी
करीब 5 हजार वर्गफीट के खाली प्लॉट के चारों ओर तीन से चार फीट ऊंची बाऊंड्रीवॉल बनी हुई है. इसी वजह से प्लॉट में बारिश का पानी करीब तीन फीट तक भरा हुआ था. पुलिस ने घटना स्थल से मानव अंग पैर और जांघ बरामद किया है. इसके बाद पानी की मोटर चलाकर प्लॉट का पानी खाली कराया गया. इस दौरान पुलिस को वहां से एक प्लास्टिक की थैली में महिला के कपड़े और कुछ मांस के टुकड़े और हड्डी मिली है.
कई दिन पुराना है शव
पुलिस का कहना है कि घटना स्थल के मिले अंग किसी महिला के हैं, क्योंकि वहां से महिला के कपड़े भी मिले हैं. शव कई दिन पुराना है. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा की शव महिला के हैं या पुरुष के हैं. पुलिस टीम आसपास के क्षेत्र में अन्य अंगों जैसे, हाथ, सिर, धड़ और पैर की तलाश कर रही है. पुलिस ने कोलार और आसपास के इलाकों से पिछले दिनों लापता हुए लोगों की जानकारी जुटाना शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है.
