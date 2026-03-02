Advertisement
भोपाल

होली पर जाम छलकाने वालों के लिए बड़ी खबर, भोपाल में 4 मार्च को शराब दुकानें खुलेगी या नहीं? जानें क्या है प्रशासन का प्लान

Bhopal News: भोपाल में दो दिन होली मनाए जाने की संभावना के बीच शराब दुकानों और बार बंद करने को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हालांकि संभावना जताई जा रही है कि 4 मार्च को दुकानों को बंद रखा जा सकता है. 

 

Mar 02, 2026, 02:16 PM IST
होली पर जाम छलकाने वालों के लिए बड़ी खबर, भोपाल में 4 मार्च को शराब दुकानें खुलेगी या नहीं? जानें क्या है प्रशासन का प्लान

Bhopal News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार दो दिन होली खेले जाने की संभावना के बीच शराब दुकानों और बार को कब बंद रखा जाएगा, इसे लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. इससे स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है. हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 मार्च को दुकानों को बंद रखा जा सकता है.

इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि कुछ जगहों पर 3 मार्च को होली मनाई जा सकती है. हालांकि शहर में होली मुख्य रूप से 4 मार्च को मनाई जाने की उम्मीद है. इसलिए 4 मार्च को शराब दुकाने बंद रखने का विचार किया जा रहा है. यह भी हो सकता है कि दुकानें शाम 6 बजे के बाद फिर से खुल जाएं.

शराब दुकानों को लेकर अंतिम निर्णय कलेक्टर के हाथ में  
बता दें कि, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को शानस स्तर पर अधिकृत अवकाश घोषित रहता है और इन दिनों शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश भी जारी किए जाते हैं. इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. कलेक्टर होली की तारीख और स्थानीय हालात के आधार पर कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला लेते हैं. उनके निर्देश पर आबकारी विभाग दुकानों और बार के बंद होने की तारीखों और समय के बारे में आदेश जारी करता है.

व्यापारियों ने शाम 6 बजे के बाद दुकान खोलने की मांग की 
सूत्रों के अनुसार होली के दिन शाम 6 बजे के बाद शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव शराब दुकानदारों के दबाव से जुड़ा बताया जा रहा है. उनका तर्क है कि होली मुख्य रूप से दिन में खेली जाती है और शाम तर अधिकांश लोग घर लौट आते हैं, ऐसे में शाम के समय दुकानें खोलने से कोई विशेष व्यवधान नहीं होगा. वहीं  फरवरी के महीने में पहले ही तीन कम कारोबार होने के कारण दुकानदार एक और दिन दुकान बंद रखने के पक्ष में नहीं है.

ये भी पढ़ें: भोपाल में 2 मार्च को होगी 29 शराब दुकानों की नीलामी, नई आबकारी नीति लागू , कई ग्रुप में बांटे गए ठेके

ये भी पढ़ें: भोपाल में 2 मार्च को होगी 29 शराब दुकानों की नीलामी, नई आबकारी नीति लागू , कई ग्रुप में बांटे गए ठेके

 

