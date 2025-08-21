भोपाल में गिरी ‘मछली’ की कोठी, 25 करोड़ की इमारत पर चला बुलडोजर, किया था अवैध कब्जा
Bhopal News-भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शाहवर मछली के परिवार की तीन मंजिला कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. दो जेसीबी और एक पोकलेन मशीन से अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया. प्रशासन का कहना है कि कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था. 

 

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में चर्चित ड्रग तस्तरी और रेप के आरोपी यासीन और शाहवर मछली के परिवार की आलीशन कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा. कोठी को ध्वस्थ करने से पहले अंदर रखा सामान बाहर निकाला गया. कोठी को तोड़ने के लिए दो जेसीबी और एक पोकलेश मशीन लगाई गई. अधिकारियों ने बताया कि कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है, इसलिए पूरी इमारत को तोड़ा जा रहा है. 

कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ लग गई. इलाके में करीब 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. 

25 करोड़ है कोठी की कीमत 
कार्रवाई के दौरान एसडीएम विनोद सोनकिया समेत जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा. वहीं शारिक मछली के वकील गोपेश सिक्केवाल और साथी वकील विशेष नामदेव ने बताया कि मछली परिवार की कोठी की अनुमानित कीमत 10 करोड़ है. ये हजार स्क्वार फीट में बनी हुई है. इसमें गार्डन और अन्य एरिया मिलाकर पूरा निर्माण करीब एक एकड़ में फैला हुआ है. 

पहले भी हुई थी कार्रवाई 
बता दें कि 30 जुलाई को भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था. प्रशासन ने 6 अवैध निर्माण तोड़े थे. वहीं नियमों के चलते हथाईखेड़ा स्थित कोठी को सील किया था. फिलहाल प्रशासन मछली परिवार की उन संपत्तियों का पता लगा रहा है जो अवैध हैं या फिर किसी से छिनी गई हैं. इस बारे में अफसर अभी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं. 

क्या है मामला
यह मामला ड्रग तस्करी और रेप से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप-ब्लैकमेलिंग केस में शावर मछली और उसके भतीजे यासीन मछली को गिरफ्तार किया था. इन दोनों की गिरफ्तारी बाद इनका चाचा शारिक मछली भी गिरफ्तार हुआ था. आरोपियों के पास शहर के कई इलाकों में अवैध संपत्ति है. करीब 100 करोड़ की संपत्ति पर प्रशासन बुलडोजर चला चुका है. 

