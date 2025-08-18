भोपाल में 1.5 लाख लोगों की बढ़ी टेंशन! इस महीने थम सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया, जानें वजह
भोपाल में 1.5 लाख लोगों की बढ़ी टेंशन! इस महीने थम सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया, जानें वजह

MP News: अगस्त-सितंबर से भोपाल सिटी बसों की रफ्तार थमती नजर आएगी. अगर ऐसा होता है तो शहर के 1.5 लाख यात्री बसों के नहीं चलने से प्रभावित होंगे. इस दौरान उन्हें कैब या फिर ऑटो से सफर करना पड़ सकता है.

 

Bhopal City Bus News: भोपाल सिटी बसों को जल्द ही फेयरवेल मिल सकता है. ये बात भोपाल सिटी बसों की मौजूदा हालात बता रही है. सिटी बसें जो भोपाल वासियों के ट्रांसपोर्ट के लिए अहम हिस्सा मानी जानी जाती है जल्दी ही ढहने की कगार पर है. अगर ऐसा होता है तो शहर के करीब 1.5 लाख बस यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में यात्रियों के पास कैब या ऑटो का ही विकल्प रह जाएगा.

सिटी बसों के खस्ताहाल
आज से करीब 15 साल पहले, 2010 में बीआरटीएस के साथ शुरू हुई भोपाल सिटी बसें आज पूरी तरह से कमजोर हो गई है. पहले 368 सिटी बसें 24 रूट पर चला करती थी वहीं अब इन रुट्स की संख्या मात्र 6 हो गई है. इन छह रुट्स पर अब केवल 80 बसें ही संचालित होती है. शहर में सिटी बसों की संख्या अब इक्का-दुक्का के बराबर रह गई है. इन सब की वजह अगर कुछ है तो वो है अनुबंध, यानी बसों का कॉनट्रैक्ट.

कॉनट्रैक्ट खत्म होने के कगार पर
अगस्त-सितंबर में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) समेत अलग-अलग ऑपरेटरों का कॉनट्रैक्ट खत्म होने वाला है. 
अगर इन कॉनट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यूवल नहीं किया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है. यात्रियों को बसों से नहीं बल्कि ऑटो और कैब से सफर करना पड़ेगा, जिसमें बसों के मुकाबले टिकट भी ज्यादा लगती है और एक बार में ज्यादा यात्री भी सवार नहीं हो सकते. अगर आने वाले एक- दो महीनों में कॉनट्रैक्ट को फिर से चालू नहीं किया गया तो यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ सकती है.

ई-बसों पर टिकी नजरें
सिटी बसों की मौजूदा स्थिति पर BCLL के अधिकारियों का कहना है कि शहर में ई-बसों के संचालन से ये समस्था दूर हो सकती है. लेकिन शहर में ई-बसों के संचालन के लिए, 2 साल पहले ही 100 ई-बसों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बसों की डिलीवरी आज तक नहीं हुई है. नवंबर-दिसंबर तक इन बसों की डिलीवरी हो सकती है लेकिन फिर संचालन  में कुछ महिने और लगेंगे. वहीं  BCLL  के अधिकारियों ने उम्मीद जगाई है कि बीच का रास्ता निकालकर सिटी बसों के संचालन को फिर से मजबूत किया जाएगा.

