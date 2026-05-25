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भोपाल सिटी बस सेवा में होगा बड़ा बदलाव, राजनीतिक दखल होगा बंद, यहां से होगा संचालन

Bhopal City Bus Service: भोपाल सिटी बस सेवा में अब बड़ा बदलाव होने वाला है. यह सुविधा अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अधीन होने वाली है. यानि इसमें रानीतिक दखल पूरी तरह से खत्म होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 25, 2026, 12:01 PM IST
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भोपाल में सिटी बस सुविधा में होगा बदलाव
भोपाल में सिटी बस सुविधा में होगा बदलाव

CM Sugam Parivahan Seva: भोपाल सिटी बस सेवा में अब तक राजनीतिक दखल भी देखने को मिलता था. लेकिन अब इस सुविधा में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिखने वाला है. क्योंकि अब भोपाल सिटी बस सर्विस का संचालन मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत होगा. पहले इसके संचालन की जिम्मेदारी महापौर या नगर निगम की एमआईसी के पास होती थी. लेकिन अब इसमें बदलाव होगा. भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड‎ यानि बीसीएलएल को अब मुख्यमंत्री सुगम‎ परिवहन सेवा का हिस्सा बना दिया गया है. जिसकी जानकारी भोपाल नगर निगम को भी भेज दी गई है. 

एमपी में बदल रही परिवहन व्यवस्था

एमपी में परिवहन व्यवस्था में बदलाव दिख रहा है. मध्य प्रदेश की नई परिवहन नीति के तहत पूरे एमपी को सात परिवहन जोन में बांटा गया है. भोपाल जोन में नर्मदापुरम संभाग को भी शामिल किया गया है. इस क्षेत्रीय व्यवस्था में दोनों संभागों के कलेक्टर बोर्ड का हिस्सा होंगे और बस सेवाओं की निगरानी करेंगे. सरकार का मानना है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और बस संचालन को व्यावहारिक जरूरतों के आधार पर संचालित किया जा सकेगा. 

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भोपाल में होगा यह बदलाव 

नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब बसों के रूट, स्टॉपेज, फ्रीक्वेंसी और नई सेवाओं के संचालन में पार्षदों या एमआईसी सदस्यों की सिफारिश प्रभावी नहीं रहेगी. इन सभी निर्णयों का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन कंपनी के पास होगा. भोपाल क्षेत्रीय कंपनी ही यह तय करेगी कि शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में किस रूट पर कितनी बसें चलाई जाएंगी. किराया निर्धारण, परमिट और संचालन संबंधी अन्य व्यवस्थाएं भी अब इसी स्तर पर तय की जाएंगी. इससे नगर निगम पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है. सिटी बसों को लेकर यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सरकार अब पूरी व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने जा रही है. बसों में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू होगा. जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग, समयबद्ध संचालन और केंद्रीय स्तर से मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी. चालक और परिचालकों की मनमानी, बसों का समय पर न पहुंचना और संचालन में लापरवाही जैसी समस्याओं पर भी तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी. 

भोपाल में चलेगी नई बसें 

नई योजना के पहले चरण में भोपाल क्षेत्र के 104 रूटों पर 398 बसें चलाने की तैयारी की गई है. ये बसें भोपाल शहर के प्रमुख मार्गों के साथ-साथ उपनगरीय इलाकों और नर्मदापुरम संभाग के अहम रूटों को जोड़ेंगी. सरकार इस परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानि पीपीपी मॉडल पर संचालित करेगी. यानी बसों की खरीद सीधे सरकार नहीं करेगी, बल्कि निजी ऑपरेटरों के माध्यम से सेवाएं चलाई जाएंगी। इससे नगर निगम पर आर्थिक बोझ कम करने का प्रयास किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः एमपी में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी आग, 10 दिनों में चौथी बार बढ़े रेट

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