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सीहोर-मंडीदीप से भोपाल आना जाना होगा आसान, सिटी बस सेवा का बढ़ेगा दायरा, रूट तय

Bhopal City Bus Service: भोपाल में सिटी बसों का दायरा बढ़ने वाला है. अब सीहोर और मंडीदीप के लिए आना जाना आसान होगा. भोपाल में सिटी बसों के लिए 26 रूट तय हो गए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 11, 2026, 03:44 PM IST
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भोपाल में बढ़ेगा सिटी बस सेवा का दायरा
भोपाल में बढ़ेगा सिटी बस सेवा का दायरा

Bhopal News: भोपाल में सिटी बस सर्विस के 26 रूट तय हो गए हैं. परिवहन विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी हो गई है. इससे पहले इंदौर और उज्जैन में भी सिटी बसों के लिए रूट तय हो गए थे. खास बात यह है कि भोपाल से लगे सीहोर और मंडीदीप तक के लिए भी इस बार रूट तय हुए हैं. जिससे इन शहरों में भी भोपाल से आना-जाना आसान हो जाएगा. रियायती टैक्स स्लैब के साथ शहरी बस सेवा का उपनगरीय इलाकों में भी संचालन होना तय किया गया है. इसी के तहत भोपाल में सिटी बस सेवा का विस्तार किया गया है.

भोपाल के इन क्षेत्रों को किया गया शामिल 

भोपाल में सिटी बस सेवा में कुछ नए रूट शामिल हुए हैं. अब राजधानी से सीहोर, भोजपुर, मंडीदीप, रातापानी और औबेदुल्लागंज के क्षेत्र को शामिल किया गया है. इसके अलावा आसपास के इलाकों को भी सिटी बस सेवा कवर करेगी. जिससे भोपाल की सिटी सेवा अब नगर निगम की सीमा तक सीमित न रहकर बड़े रीजनल अर्बन ट्रांसपोर्ट जोन के रूप में संचालित होने वाली है. जिससे इस पूरे अंचल में लोगों को आने जाने में आसानी होगी. इन शहरों से राजधानी में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में भोपाल सिटी बस सेवा का यहां तक संचालन होने से आने जाने में आसानी होगी और यात्रियों को फायदा भी मिलेगा. 

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भोपाल में 26 रूट पर चलने वाली सिटी बसों में ज्यादातर शहर के हैं. लेकिन सीहोर से रातापानी, सीहोर से कटारा बाईपास तिराहा, फंदा से मंडीदीप, बिलखिरिया से सीहोर,  रातीबड़ से आरएनटीयू जैसे रूट पर गाड़ियां चलेगी. भोपाल में नई सिटी बस भी आई है. ऐसे में यात्रियों का सफर भी और आसान होगा. अब तक भोपाल में शहर रूटों पर बसों का संचालन किया जाता था. लेकिन भोपाल सिटी बस सेवा का विस्तार सीहोर और रायसेन जिले तक कर दिया गया है. जिससे सबसे ज्यादा फायदा रोजाना भोपाल आने वाले लोगों को होगा. 

ये भी पढ़ेंः गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर-1, अब तक 10 लाख किसानों से खरीदा

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