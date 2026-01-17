Advertisement
यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पहुंचे CM मोहन यादव, अफसरों से की चर्चा, 85 एकड़ जमीन के उपयोग पर मंथन

Bhopal News-भोपाल के जेपी नगर में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में सीएम मोहन ने पहुंचकर निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गैस राहस से जुड़े अफसरों से चर्चा की. सीएम मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

 

Jan 17, 2026, 02:33 PM IST
CM Mohan Yadav Visits Union Carbide Factory-मध्यप्रदेश के भोपाल के जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में सीएम मोहन यादव ने शनिवार को दौरान किया. यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पहुंचकर सीएम मोहन यादव ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गैस राहत से जुड़े अफसरों से चर्चा की. फैक्ट्री की 85 एकड़ जमीन के उपयोग पर मंथन किया जा रहा है. भोपाल गैस त्रासदी पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा. 

पहली बार कोई मुख्यमंत्री फैक्ट्री आया
फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री फैक्ट्री में आया. पिछले साल जहरीला कचरा हटाया. वहीं, आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में इस स्थान पर मेमोरियल समेत क्या-क्या कर सकते हैं, इसके सुझाव लेंगे. सभी पक्षों को विश्वास में लेकर इस जगह को बेहतर बनाया जाएगा. 

कांग्रेस पर साधा निशाना
सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने यहां पर लोगों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ा था. फैक्ट्री के मालिक वारेन एंडरसन को यहां से भागने के लिए कांग्रेस के लोगों ने ही बड़ी मदद की थी. राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए. उनकी जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल में यह कलंक, कलंक बना रहा. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी यहां के लिए कुछ नहीं किया गया. 

कांग्रेस के शासनकाल में लगा कलंक
उन्होंने आगे कहा कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात में यह कलंग कांग्रेस के शासनकाल में लगा था. यहां मौत का तांडव हुआ था. यहां के जहरीले कचरे को कांग्रेस ने 25 साल तक पटककर रखा था. लोगों के लिए इस जगह को भुतहा बना दिया था. हमारी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कचरे का खात्मा किया. सरकार गैस पीड़ितों के साथ है. हम बंद पड़ी फैक्ट्रियों से रोजगार ढूंढ रहे हैं. एक के बाद एक नए काम कर रहे हैं. भोपाल को मेट्रोपॉलियन सिटी बना रहे हैं. 

पुलिस ने भी मांगी जमीन
सीएम के यूनियन कार्बाइड निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री की करीब 85 एकड़ जमीन के उपयोग को लेकर चर्चा हुई. शुक्रवार को भोपाल जिला प्रशासन, गैस राहत अफसर फैक्ट्री से जुड़ी फाइलों को खंगालते रहे. पुलिस विभाग ने भी डीआरजी लाइन के जमीन की मांग की है.

