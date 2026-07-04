/नोटिस के बाद भी नहीं दूर की गई खामियां, एलन समेत 6 कोचिंग सेंटर्स सील, भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

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Bhopal Coaching Institute Sealed: राजधानी भोपाल में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने शुक्रवार को कार्रवाई की. नगर निगम की फायर ब्रिगेड और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम ने लालघाटी स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट समेत छह कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया. इन संस्थानों को पहले भी नोटिस जारी कर सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन तय समय-सीमा के भीतर जरूरी सुधार न करने पर यह कार्रवाई की गई.
नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन के निर्देश पर एक टीम ने लालघाटी में बिल्डिंग नंबर 89 में स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया. निरीक्षण में पता चला कि वहां इमरजेंसी एग्जिट (आपातकालीन निकास) के लिए सीढ़ियां नहीं थीं. इसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम का कंट्रोल पैनल ऑटो मोड पर सेट नहीं था और न ही यह किसी अलग जनरेटर बैकअप से जुड़ा था. इन कमियों को गंभीर मानते हुए, अधिकारियों ने बिल्डिंग को खाली करवाया और तुरंत सील कर दिया.
इंद्रपुरी के इन कोचिंग संस्थानों पर भी हुई कार्रवाई
नगर निगम की एक टीम ने इंद्रपुरी स्थित गोयल टॉवर का भी निरीक्षण किया. वहां चल रहे कोचिंग सेंटरों और संस्थानों जैसे अय्यूब खान कोचिंग, श्रेयांश कोचिंग, कीर्तिमान एकेडमी, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट और NITDP ट्रेनिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आग से सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया. जांच में पता चला कि बिल्डिंग में कहीं भी इमरजेंसी सीढ़ियां नहीं थीं. फायर एक्सटिंग्विशर की मियाद खत्म हो चुकी थी और हवा आने-जाने का भी सही इंतजाम नहीं था. सुरक्षा में गंभीर कमियां पाए जाने के बाद इन सभी जगहों को खाली कराकर सील कर दिया गया.
25 जून को दिया गया था नोटिस
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार 25 जून को सभी कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर उन्हें आग से सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था. तय समय-सीमा के बाद दोबारा जांच की गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं पाया गया. इसके बाद निगम ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू की.
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