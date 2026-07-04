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नोटिस के बाद भी नहीं दूर की गई खामियां, एलन समेत 6 कोचिंग सेंटर्स सील, भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

Bhopal Coaching Institute Sealed: भोपाल में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर नगर निगम की संयुक्त टीम ने एलन करियर इंस्टीट्यूट समेत 6 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया पहले नोटिस देने के बावजूद सुरक्षा संबंधी कमियां दूर नहीं की गई थी.

Written ByPooja
Published: Jul 04, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:52 AM IST
नोटिस के बाद भी नहीं दूर की गई खामियां, एलन समेत 6 कोचिंग सेंटर्स सील, भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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