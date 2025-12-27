पचमढ़ी से भी ठंडा रहा भोपाल, राजगढ़ में 3 डिग्री तक लुढ़का पारा; ट्रेनों की थमी रफ्तार, ये ट्रेनें चल रही घंटों लेट

Train Is delayed due to fog: मध्यप्रदेश में काड़के की ठंड का सितम जारी है. प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार और शनिवार की रात तापमान में गिरावट दर्ज की गई. 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया. राजधानी भोपाल, नौगांव और उमरिया हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडे रहे. वहीं घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है. विजिबिलिटी कम होने के कारण कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही है.

शुक्रवार और शनिवार की रात में राजधानी भोपाल का तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया, जबकि उमरिया में पारा 4.7 डिग्री तक गिर गया. पचमढ़ी हिल स्टेशन में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहा. वहीं प्रदेश का सबसे ठंडा शहर राजगढ़ रहा, जहां का तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड बढ़ने और कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है.

16 से अधिक जिलों में घने कोहरे का असर

अगर राज्य के बड़े शहरों कि बात करें तो 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया. इंदौर में तापमान 6.2°C, ग्वालियर में 6.7°C, उज्जैन में 7.3°C और जबलपुर में 7.4°C दर्ज किया गया. वहीं खजुराहों, रीवा, रायसेम, शिवपुरी, दमोह मंडला, दतिया, रतलाम समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा. इसके साथ ही प्रदेश के 16 से अधिक जिलों में घने कोहरे का असर देखा गया. इससे रेलवे सेंवाओं पर प्रभाव पड़ा और कई ट्रेनें तय समय से लेट चल रही हैं. जिससे यात्रियों को पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ये ट्रेनें चल रही घंटों लेट

ट्रेन ट्रेनें कितनी देरी से चल रही पंजाब मेल 2 घंटा 20 मिनट शताब्दी एक्सप्रेस 20 मिनट यशवंतपुर कनार्टका एक्सप्रेस 40 मिनट झेलम एक्सप्रेस 7 घंटे 10 मिनट सचखंड एक्सप्रेस 10 घंटे

