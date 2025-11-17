काम में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, BLO और सुपरवाइजर पर गिरी गाज, कलेक्टर ने दोनों को किया सस्पेंड

Madhya Pradesh News In Hindi: भोपाल में मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए BLO और BLO सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई विधानसभा क्षेत्र 150 के बूथ नंबर 2 पर तैनात कर्मचारियों पर की गई. BLO अनंतलाल मिश्रा और BLO सुपरवाइजर शुभम प्रताप सिंह को सौंपे गए गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने दोनों को निलंबित कर दिया.

गणना प्रपत्र डिजिटाइज नहीं करने पर एक्शन

दरअसल, भोपाल में कलेक्टर ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. इसी क्रम में एक BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) और एक BLO सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन का मुख्य कारण इन कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन (डिजिटल रिकॉर्ड में बदलना) समय पर पूरा नहीं करना है. इस तरह के महत्वपूर्ण चुनावी रिकॉर्ड को समय पर डिजिटाइज न करना कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही माना गया, जिससे कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया.

कलेक्टर ने दोनों को किया सस्पेंड

निलंबित कर्मचारियों की पहचान विधानसभा क्षेत्र 150 के बूथ संख्या 2 पर तैनात बीएलओ अनंतलाल मिश्रा और बीएलओ सुपरवाइजर शुभम प्रताप सिंह के रूप में हुई है. दोनों अधिकारियों को अपने कामों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. कलेक्टर की यह कार्रवाई दर्शाती है कि चुनाव ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या असावधानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह प्रशासनिक सख्ती अन्य सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वे अपने निर्धारित कार्यों को समय पर और पूरी लगन से पूरा करें, अन्यथा उन्हें भी इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.