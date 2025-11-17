Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3006861
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

काम में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, BLO और सुपरवाइजर पर गिरी गाज, कलेक्टर ने दोनों को किया सस्पेंड

Bhopal News: भोपाल में मतदाता सूची संबंधी कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है. विधानसभा क्षेत्र 150 के बूथ नंबर 2 पर तैनात BLO और BLO सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काम में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, BLO और सुपरवाइजर पर गिरी गाज, कलेक्टर ने दोनों को किया सस्पेंड

Madhya Pradesh News In Hindi: भोपाल में मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए BLO और BLO सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई विधानसभा क्षेत्र 150 के बूथ नंबर 2 पर तैनात कर्मचारियों पर की गई. BLO अनंतलाल मिश्रा और BLO सुपरवाइजर शुभम प्रताप सिंह को सौंपे गए गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने दोनों को निलंबित कर दिया.

यह भी पढ़ें: भोपाल में प्रिंटिंग का अनुभव लेकर घर में छाप रहा था नकली नोट, 2.25 लाख के जाली नोट और उपकरण जब्त

 

Add Zee News as a Preferred Source

गणना प्रपत्र डिजिटाइज नहीं करने पर एक्शन
दरअसल,  भोपाल में कलेक्टर ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. इसी क्रम में एक BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) और एक BLO सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन का मुख्य कारण इन कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन (डिजिटल रिकॉर्ड में बदलना) समय पर पूरा नहीं करना है. इस तरह के महत्वपूर्ण चुनावी रिकॉर्ड को समय पर डिजिटाइज न करना कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही माना गया, जिससे कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया.

fallback

कलेक्टर ने दोनों को किया सस्पेंड
निलंबित कर्मचारियों की पहचान विधानसभा क्षेत्र 150 के बूथ संख्या 2 पर तैनात बीएलओ अनंतलाल मिश्रा और बीएलओ सुपरवाइजर शुभम प्रताप सिंह के रूप में हुई है. दोनों अधिकारियों को अपने कामों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. कलेक्टर की यह कार्रवाई दर्शाती है कि चुनाव ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या असावधानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह प्रशासनिक सख्ती अन्य सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वे अपने निर्धारित कार्यों को समय पर और पूरी लगन से पूरा करें, अन्यथा उन्हें भी इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
जीजा ने 14 साल की साली को बनाया हवस का शिकार, घर में अकेला पाकर किया घिनौना काम
bijapur news
बीजापुर में चरमराई स्वास्थ व्यवस्था!मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में फैला संक्रमण
bilaspur news hc
'शारीरिक संबंध से इंकार मानसिक क्रूरता है...’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक मंजूर
sagar bjp news
भाजपा ने नेहा जैन और अलकेश को क्यों किया पार्टी से बाहर? जानिए कौन हैं ये जोड़े
bilaspur news hc
बिलासपुर कोर्ट में तगड़ा बवाल! कथावाचक की पेशी पर भीड़ ने मचाया आतंक, FIR दर्ज
Chhattisgarh police
नए साल से बदल जाएगी रायपुर में पुलिस व्यवस्था! सरकार का मास्टर प्लान तैयार
Bilaspur News
इंटरकास्ट मैरिज पर सजा? रिटायर्ड अफसर के परिवार का सामाजिक बहिष्कार, केस दर्ज
ratlam news
छात्रा के घर में घुसा शिक्षक! पीछा करते हुए की गंदी हरकत, चिल्लाई तो धमकाकर भागा
damoh news
फसल के पैसों के झगड़े में बुझी किसान की जिंदगी! पुलिस ने 48 घंटे में उठाया पर्दा
Bilaspur News
मोपका में धर्मांतरण पर हंगामा! संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेरा मकान