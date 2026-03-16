बड़ी खबर: भोपाल में सोमवार से शुरू होगी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई, दुकानों-होटलों को मिलेगी राहत

Bhopal LPG Shortage: भोपाल में पिछले 1 हफ्ते से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद थी. लेकिन, सोमवार से राहत मिलने वाली है. क्योंकि 16 मार्च से एमपी में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई एक बार फिर से शुरू होने वाली है. केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लगी रोक को हटा दिया है. जिसके बाद सप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऐसे में सबसे ज्यादा राहत होटल संचालकों और छोटे दुकानदारों को मिलने वाली है. क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने से सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ा था. वहीं गैस एजेंसियों का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई पहले की तरफ लगातार जारी रहेगी.

रविवार को शुरू हुई थी सप्लाई

भोपाल के फूड कंट्रोलर विभाग की तरफ से बताया गया कि सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक हटाई थी. जिसके बाद रविवार के दिन ऑयल कंपनियों ने सिलेंडर की सप्लाई शुरू कर दी थी. जिसके बाद रविवार को ही भौंरी स्थित डिपो से कमर्शियल सिलेंडर की गाड़ियां लोड हुई थी. जिन्हें सोमवार सुबह से ही भेजना शुरू कर दिया जाएगा. गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिनकी की बुकिंग पहले हैं उनकी सप्लाई लगातार होती रहनी चाहिए. फूड कंट्रोलर विभाग का कहना है कि घरेलू सिलेंडर की बुकिंग पहले की तरह लगातार जारी है. भोपाल शहर में एक दिन में ही 11 हजार से ज्यादा सिलेंडर सप्लाई हुई है. जिन घरों में रविवार के दिन सप्लाई नहीं हुई थी उन घरों में सिलेंडर सप्लाई सोमवार के दिन की जाएगी.

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एमपी होटल एसोसिएशन को राहत

कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू होने पर एमपी होटल एसोसिएशन ने राहत की सांस ली है. क्योंकि 6 से 7 दिनों से सप्लाई बंद थी. जिसके चलते दुकानों के संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. क्योंकि पूरे एमपी में हजारों की संख्या में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की स्थिति में पहुंच गए थे. गैस का स्टॉक खत्म होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. फिलहाल अधिकतर दुकानों पर इंडक्शन, डीजल भट्‌ठी का इंतजाम किया गया था. लेकिन यह बहुत खर्चीला हो रहा था. ऐसे में अभी थोड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है.

हर दिन हजारों सिलेंडर की खपत

मध्य प्रदेश में हर दिन हजारों सिलेंडर की खपत होती है. भोपाल में ही एक दिन में करीब 15 हजार के आसपास सिलेंडर लगते हैं. जबकि इंदौर में तो यह संख्या 25 हजार सिलेंडर पहुंच जाती है. ग्वालियर और जबलपुर में भी एक दिन के लिए 20 से 25 हजार के आसपास सिलेंडर लग जाते हैं. सागर-उज्जैन जैसे शहरों में यह संख्या 6 से 8 हजार के बीच जाती है. जबकि छोटे जिलों में भी 2 हजार तक सिलेंडर लगते हैं.

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