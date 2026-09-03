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भोपाल में सीलिंग का इफेक्ट: दुकानों पर ताले लटके, कर्मचारियों की छिनी रोजी-रोटी; आम जनता के लिए आसान नहीं होगा ये बदलाव

भोपाल में रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जारी सीलिंग कार्रवाई से दशकों पुराने कारोबार और हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है. वहीं, दुकानें बंद होने से आम लोगों को रोजमर्रा की छोटी जरूरतों के लिए भी दूर मुख्य बाजारों का रुख करना पड़ सकता है.

Written ByPooja
Published: Sep 03, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:00 PM IST
भोपाल में सीलिंग का इफेक्ट: दुकानों पर ताले लटके, कर्मचारियों की छिनी रोजी-रोटी; आम जनता के लिए आसान नहीं होगा ये बदलाव

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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