/भोपाल में सीलिंग का इफेक्ट: दुकानों पर ताले लटके, कर्मचारियों की छिनी रोजी-रोटी; आम जनता के लिए आसान नहीं होगा ये बदलाव

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भोपाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद रिहायशी इलाकों में चलने वाली व्यावसायिक दुकानों और दफ्तरों पर जारी सीलिंग की कार्रवाई का सीधा और दर्दनाक असर अब दिखने लगा है. जहां एक तरफ सीलिंग से दशकों पुराना कारोबार ठप हो गया है और हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. दूसरी तरफ ये आम लोगों के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि दुकानें बंद होने से आम नागरिकों की दिनचर्या भी बुरी तरह प्रभावित होने जा रही है. लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मुख्य बाजार जाना पड़ेगा.
हजारों परिवारों की आजीविका पर असर
व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानें सिर्फ कारोबार की जगह नहीं, बल्कि उनके परिवारों की कमाई का मुख्य ज़रिया हैं. जो लोग लंबे समय से अपना कारोबार चला रहे हैं, उनके लिए इन दुकानों का अचानक बंद होना एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गई है. इस स्थिति का असर इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों और इन छोटे व्यवसायों से जुड़े अन्य लोगों की कमाई पर भी पड़ सकता है. सीलिंग की कार्रवाई के बीच, व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना है कि वे अपना कारोबार कहां और कैसे दूसरी जगह ले जाएं. किसी नए कमर्शियल इलाके में दुकान खोलने में अतिरिक्त खर्च आएगा, जबकि कई छोटे कारोबारियों के पास पहले से ही सीमित संसाधन हैं.
आम जनता के लिए बढ़ीं मुश्किलें
रिहायशी इलाकों में चलने वाली दुकानें स्थानीय निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. किराने की दुकानों, दवा की दुकानों, स्टेशनरी की दुकानों, ब्यूटी पार्लर, छोटे ऑफिस और अन्य जरूरी सेवाओं के पास होने से निवासियों का समय और आने-जाने का खर्च बचता था. अब इन दुकानों के बंद होने से लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूर तक जाना पड़ सकता है.
सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों में रोष
राजधानी भोपाल में व्यापारी नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई से काफी नाराज हैं. उन्होंने रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई के विरोध में बाजार बंद रखने का फैसला किया है. कोलार इलाके के व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. सीलिंग की कार्रवाई का विरोध करने के लिए व्यापारियों ने एक सांकेतिक शव यात्रा निकाली. उनका कहना है कि लंबे समय से चल रही दुकानों और कारोबारों के खिलाफ अचानक की गई इस कार्रवाई से उनकी रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है. इन दुकानों के बंद होने से न सिर्फ व्यापारियों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ गई है, बल्कि उनसे जुड़े कर्मचारियों और दूसरे कामगारों की आजीविका पर भी संकट आ गया है. व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम लगातार रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. अब तक 8,000 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और शहर के अलग-अलग हिस्सों में सीलिंग की कार्रवाई की गई है. व्यापारियों का आरोप है कि यह कार्रवाई करने से पहले उनकी शिकायतों या उनके कारोबार की स्थिति के बारे में कोई उचित समाधान नहीं निकाला गया. उनका कहना है कि इनमें से कई प्रतिष्ठान इन इलाकों में बरसों से चल रहे हैं और स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं.
व्यापारियों ने निकाली अर्थी
भोपाल में व्यापारी रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है. कोलार इलाके में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया. व्यापारियों ने प्रतीकात्मक अर्थी भी निकाली. बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया. व्यापारियों का कहना है कि भोपाल में पिछले करीब 20 सालों से कोई नया मास्टर प्लान नहीं बना है. वे सवाल उठाते हैं कि जब सालों से कमर्शियल टैक्स वसूला जा रहा है और दुकानों में कमर्शियल बिजली कनेक्शन हैं, तो अब इन इलाकों को रिहायशी बताकर कार्रवाई क्यों की जा रही है.
व्यापारी संघों ने सीलिंग की कार्रवाई रोकने और अपना कारोबार जारी रखने की मांग की है. उनका कहना है कि छोटे कारोबारियों ने सालों की कड़ी मेहनत और बचत से अपनी दुकानें खरीदी थीं. सीलिंग की वजह से दुकानें बंद होने से न सिर्फ उनके कारोबार पर, बल्कि उनके परिवारों की आजीविका पर भी संकट आ गया है. प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकल जाता, तब तक विरोध-प्रदर्शन और बाजार बंद रखने का सिलसिला जारी रहेगा. इस बीच, दुकानें बंद होने से कोलार इलाके के आम लोगों को परेशानी हो रही है, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इन्हीं दुकानों पर निर्भर हैं.
एक ताला, कई परिवारों का रोजगार खत्म
अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा और कोलार जैसे इलाकों में दुकानों को सील करने से न सिर्फ कारोबार बंद हुए हैं, बल्कि वहां काम करने वाले सेल्सपर्सन, अकाउंटेंट, हेल्पर, सफाईकर्मी और डिलीवरी बॉय की नौकरी भी रातों-रात चली गई है. इन छोटी दुकानों और कमर्शियल सेंटर्स में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं. दुकानें सील होने के बाद, मालिकों को अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है. ये कर्मचारी जो बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन और किराया भरने के लिए अपनी कमाई पर निर्भर थे अब अचानक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं.
आम जनता के लिए क्यों आसान नहीं होगा यह बदलाव?
रिहायशी इलाकों की मुख्य सड़कों पर बनी दुकानें सिर्फ कारोबार का जरिया नहीं थीं, बल्कि वे स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थीं. इनके बंद होने से आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा. अब लोगों को जरूरी सेवाओं जैसे कि दवा की दुकानों, पैथोलॉजी लैब, बैंक ब्रांच, स्टेशनरी की दुकानों, किराने की दुकानों और कूरियर सेवाओं के लिए अपनी कॉलोनी से 3 से 5 किलोमीटर दूर बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक जाना होगा. अरेरा कॉलोनी और शाहपुरा जैसे इलाकों में रहने वाले बुज़ुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उन्हें आसानी से मिलने वाली मेडिकल और वॉक-इन सेवाएं अब नहीं मिल पाएंगी.
सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव
जब लोग कॉलोनी के अंदर पैदल या छोटी गाड़ियों से अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे, अब वही लोग मुख्य बाजारों की तरफ रुख करेंगे, जिससे शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और पार्किंग की समस्या कई गुना बढ़ जाएगी.
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