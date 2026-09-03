/भोपाल में सीलिंग का इफेक्ट: दुकानों पर ताले लटके, कर्मचारियों की छिनी रोजी-रोटी; आम जनता के लिए आसान नहीं होगा ये बदलाव

सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों में रोष

राजधानी भोपाल में व्यापारी नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई से काफी नाराज हैं. उन्होंने रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई के विरोध में बाजार बंद रखने का फैसला किया है. कोलार इलाके के व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. सीलिंग की कार्रवाई का विरोध करने के लिए व्यापारियों ने एक सांकेतिक शव यात्रा निकाली. उनका कहना है कि लंबे समय से चल रही दुकानों और कारोबारों के खिलाफ अचानक की गई इस कार्रवाई से उनकी रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है. इन दुकानों के बंद होने से न सिर्फ व्यापारियों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ गई है, बल्कि उनसे जुड़े कर्मचारियों और दूसरे कामगारों की आजीविका पर भी संकट आ गया है. व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम लगातार रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. अब तक 8,000 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और शहर के अलग-अलग हिस्सों में सीलिंग की कार्रवाई की गई है. व्यापारियों का आरोप है कि यह कार्रवाई करने से पहले उनकी शिकायतों या उनके कारोबार की स्थिति के बारे में कोई उचित समाधान नहीं निकाला गया. उनका कहना है कि इनमें से कई प्रतिष्ठान इन इलाकों में बरसों से चल रहे हैं और स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं.