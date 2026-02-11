Advertisement
भोपाल पुलिस का एक्शन, ईरानी डेरे आधी रात को बड़ी कार्रवाई, हिरासत में लिए गए अपराधी

Bhopal Irani Dera: भोपाल में मंगलवार की रात में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरानी डेरे पर कार्रवाई की है, जहां से कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:49 PM IST
भोपाल पुलिस का एक्शन
भोपाल पुलिस का एक्शन

Bhopal Police: भोपाल पुलिस की मंगलवार की रात में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का एक्शन दिख रहा है. पुलिस ने देर रात ईरानी डेरे पर बड़ी कार्रवाई की है और यहां से की वाहन चोरों को हिरासत में लिया है, जबकि कई अन्य अपराधियों को भी पकड़ा गया है. बताया जा रहा है कि रात में करीब 2 बजे के आसपास भोपाल पुलिस की टीमों ने ईरानी डेरे पर कॉम्बिंग कार्रवाई की है, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान सीनियर अधिकारियों ने भी पूरी नजर रखी थी. 

भोपाल पुलिस के जवान बड़ी संख्या में रहे तैनात 

भोपाल पुलिस के जवान यहां बड़ी संख्या में तैनात थे, करीब 400 जवानों के साथ यह कार्रवाई हुई है. जिसमें पूरे भोपाल जिले के थाना प्रभारी शामिल थे. देर रात अलग-अलग टीमों ने भोपाल के ईरानी डेरे पर कार्रवाई की थी. जहां से बड़ी संख्या में वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य अपराधियों को भी हिरासत में लिया गया है. भोपाल पुलिस शुरू से ही एक्शन में थी, बताया जा रहा है कि पुलिस को यहां गश्ती के दौरान ही इनपुट मिला था, जिसके बाद यह कार्रवाई का प्लान तैयार किया गया था, जहां से बड़ी संख्या में आरोपियों को दबोचा गया है. 

अमन कॉलोनी में है ईरानी डेरा 

बता दें कि राजधानी भोपाल की अमन कॉलोनी में ईरानी डेरा एक बस्ती है, जो संगठित अपराध से जुड़े लोगों का ठिकाना माना जाता है, यहां बड़ी संख्या में वाहन चोर और अलग-अलग मामलों को अंजाम देने वाले आरोपी रहते हैं. यहां रहने वाले परिवारों के तार देश के दूसरे राज्यों के अपराधियों से भी जुड़ते हैं, यहां रहने वाले कई लोगों पर चोरी, लूट, ठगी और फर्जीवाड़े जैसे मामले दर्ज हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में कई तरह की एफआईआर भी दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों से इनके तार जुड़े हैं. 

भोपाल पुलिस कमिश्नर ने चार्ज संभालने के बाद ही यहां एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है. पुलिस यहां लगातार कार्रवाई करने में जुटी है. जहां पुलिस ने कई अपराधियों को दबोचा है, जिनके पास से बड़ी जानकारी मिल सकती है. 

भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

