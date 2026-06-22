भोपाल में गलती से खा ली मां की शुगर की दवा, युवती की हुई मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम

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Bhopal Young Girl Death-भोपाल के बैरागढ़ इलाके में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. दवा का ओवरडोज होने की वजह से एक 28 वर्षीय युवती की मौत हो गई. युवती पहले से ही पेट दर्द और बीपी की बीमारी से परेशान थी. परिजनों के अनुसार, युवती ने अपनी नियमित दवा के साथ गलती से अपनी मां की शुगर की दवा भी खा ली थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई.
पेट दर्द होने पर ली थी दवा
पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान वंदना मीणा (28) के रूप में हुई है, जो बेटा गांव की रहने वाली थी. वंदना को लंबे समय से बीपी और पेट दर्द की शिकायत रहती थी, जिसके लिए उसका इलाज चल रहा था. रविवार देर रात वंदना के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ. दर्द से राहत पाने के लिए उसने अपनी रोज की दवा खाई. लेकिन इसी दौरान अंधेरे या जल्दबाजी में उसने पास ही रखी अपनी मां की शुगर की दवा भी खा ली.
अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम
गलत दवा पेट में जाने के कुछ ही समय बाद वंदना की हालत बिगड़ने लगी. उसकी बिगड़ती स्थिति को देखकर घबराए परिजन उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल लेकर भागे. डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए इलाज शुरू किया, लेकिन दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ. आखिरकार सोमवार सुबह इलाज के दौरान वंदना की मौत हो गई.
पुलिस ने जांच की शुरू
अस्पताल की सूचना पर बैरागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा. सोमवार दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और दवा के असर का पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा.
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