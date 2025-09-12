950 ग्राम लिखा, निकला सिर्फ 756 ग्राम, फिर क्या लगा 500060 का झटका! जानिए मामला

Bhopal News: भोपाल से एक अनोखा मामला सामने आया है. जहां जिले के उपभोक्ता फोरम ने हाल ही में एक मामले में निजी कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है, क्योंकि कंपनी के च्यवनप्राश के डिब्बे पर वजन 950 ग्राम लिखा था लेकिन वजन कुल 760 ग्राम ही था. जिसके बाद ग्राहक उपभोक्ता फोरम पहुंच गया. इस गंभीर मामले में फोरम ने निजी कंपनी की ओर से अनुचित व्यापार और सेवा में कमी को माना है. जिससे यह मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि कंपनी के डिब्बे में 190 ग्राम च्यवनप्राश कम निकला, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम की तरफ से कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया.

भोपाल के टीला जमालपुरा का मामला

दरअसल, भोपाल के टीला जमालपुरा क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने 26 जून 2023 को अपने इलाके के मेडिकल स्टोर से 950 ग्राम का च्यवनप्राश खरीदा था, इसके लिए उन्होंने 375 रुपए अदा किए थे. हालांकि, डिब्बे को हाथ में लेने के बाद उन्हें वजन कम होने का शक हुआ, जिसे बाद में वजन करके पुष्टि हो गई. निजी कंपनी ने अपने जवाब में बताया कि उनके सभी उत्पाद ऑटोमैटिक मशीनों से निर्मित होते हैं और इसलिए इस तरह की कोई गलती होना संभव नहीं है. हालांकि, ग्राहक ने बिल पेश नहीं किया, लेकिन फोरम के समक्ष सील-पैक डिब्बा प्रस्तुत किया गया था, जिसका वजन 756 ग्राम पाया गया जबकि प्रिंट पर 950 ग्राम अंकित था.

मामले में जिला उपभोक्ता फोरम की बेंच-2 की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह और सदस्य अंजुम फिरोज ने अपने फैसले में माना कि डिब्बे का वजन कम होना उपभोक्ता के साथ की गई सेवा में कमी और अनुचित व्यापार का प्रमाण है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस आधार पर निजी कंपनी को ग्राहक से 60 रुपए अधिक वसूले गए पैसे वापस करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा मानसिक कष्ट के लिए 45,000 रुपए और वाद-व्यय के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

च्यवनप्राश का डिब्बा सील पैक था

फोरम ने कहा कि भले ही ग्राहक द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया गया हो, लेकिन डिब्बे के वजन में कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सील-पैक डिब्बे के वजन की पुष्टि स्वयं फोरम ने की है, जो प्रिंट के वजन से काफी कम था. यह मामला उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें और जब भी किसी उत्पाद में कमी या धोखाधड़ी हो, तो उचित कार्रवाई के लिए आगे आएं.

