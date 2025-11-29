Advertisement
अस्पताल में लगी कोर्ट, खुद पहुंचे मजिस्ट्रेट और की सुनवाई; आरोपी सलमान की इस तरह पेशी की क्या वजह?

MP News-मासूम बच्ची से बलात्कार करने वाले आरोपी सलमान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. मजिस्ट्रेट खुद हमीदिया अस्पताल पहुंचे और शाम 5:00 मजिस्ट्रेट ने सलमान की पेशी ली. इसके बाद 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया. आरोपी सलमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पूछताछ करने के लिए बीच में पुलिस कस्टडी में ले सकती है. शॉर्ट एनकाउंटर के चलते हमीदिया अस्पताल में आरोपी सलमान का इलाज चल रहा है और सोमवार को उसे जेल भेजा जाएगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 29, 2025, 12:18 PM IST
Magistrate Visits Hospital in Bhopal-मध्यप्रदेश के रायसेन में छह साल की बच्ची के दुष्कर्म के जघन्य मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. आरोपी सलमान को शनिवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया. सलमान की हालत ठीक नहीं होने के कारण मजिस्ट्रेट को खुद भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करना पड़ी. अस्पताल में ही आरोपी की पेशी की गई और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वह अब 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा. इसी बाच पुलिस उससे पूछताछ भी कर सकती है. 

इलाज पूरा होने के बाद भेजा जाएगा जेल
रायसेन SDOP शीला सुराना ने बताया कि आरोपी सलमान का उपचार हमीदिया अस्पताल में चल रहा है. उसके पैर में गोली लगने के बाद सर्जरी की गई थी और हालत खतरे से बाहर है. उन्होंने कहा कि इलाज पूरा होते ही आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू का जाएगी. 10 दिन की सलमान की रिमांड दी गई है, वहीं 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत दी गई है. 

144 घंटे बाद हुआ था गिरफ्तार
दरअसल, 21 नवंबर को रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर आरोपी फरार हो गया था. सलमान लगातार छह दिनों तक पुलिस की गिरफ्तर से बाहर रहा. इस घटना के बाद जिलेभर में आरोपी को फांसी और एनकाउंटर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. लगातार खोजबीन के बाद घटना के 144 घंटे बाद, गुरुवार रात लगभग 11.20 बजे पुलिस ने आरोपी को भोपाल के गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उसे रायसेन पुलिस के हवाले कर दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

गिरफ्तारी के बाद हुआ शॉर्ट एनकाउंटर
गिरफ्तारी के बाद सलमान को गौहरगंज ले जाया जा रहा था. रात में किरत नगर के पास पुलिस वाहन पंचर हो गया. आरोपी को दूसरे वाहन में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसने मौके पाकर थाना प्रभारी श्याम राज की पिस्तौल छीन ली और भागने लगा. आईजी मिथेलेश कुमार शुक्ला के अनुसार आरोपी ने पुलिस पर दो फायर किए, जिनसे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी दो गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली सलमान के पैर में लगी. घायल अवस्था में उसे तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

10 दिन की रिमांड, फिर न्यायिक हिरासत
एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार दोपहर आरोपी की सर्जरी की गई और अब स्थिति स्थिर है, सुरक्षा कारणों से उसे अस्पताल में पुलिस निगरानी में रखा गया है. घायल होने के बावजूद आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई. भोपाल से मजिस्ट्रेट हमीदिया अस्पताल पहुंचे और वहीं उसके बयान दर्ज किए. इसके बाद पुलिस को आरोपी की 10 दिन की रिमांड दी गई थी. बाद में पेशी के दौरान अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. 

यह भी पढ़ें-खरगोन में मंदिर जा रही महिला पर डॉग ने किया हमला, अंगूठा काटकर ले गया पागल कुत्ता

यह भी पढ़ें-खरगोन में मंदिर जा रही महिला पर डॉग ने किया हमला, अंगूठा काटकर ले गया पागल कुत्ता

