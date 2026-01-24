भोपाल गोकशी मामला: स्लॉटर हाउस से जुड़ी फाइलें SIT के कब्जे में, अधिकारियों में हड़कंप

Bhopal Cow Slaughter Case: राजधानी भोपाल में गोकशी से जुड़े मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस मामले में बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने नगर निगम ऑफिस से ज़रूरी दस्तावेज़ और फाइलें ज़ब्त की हैं. इन दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि स्लॉटर हाउस के संचालन और निगरानी में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही या मिलीभगत हुई थी या नहीं.

SIT ने स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी और चमड़ा और उसके चालक सोहेल से पूछताछ जारी रखे हुए है. गुरुवार और शुक्रवार के बीच दोनों से लगभग 16 घंटे के बीच तीन बार पूछताछ की गई. जांच एजेंसी उनके बयानों का मिलान दस्तावेजों और दूसरे सबूतों से कर रही है.

25 जनवरी को दोनों को कोर्ट में किया जाएगा पेश

नगर निगम के संदिग्ध अधिकारी भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं. SIT यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए. आरोपियों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद, उन्हें 25 जनवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा. माना जा रहा है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और आरोपियों के बयानों के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ नगर निगम अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और नई गिरफ्तारियां भी संभव हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्लॉटर हाउस से जुड़ी फाइलें जब्त

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने शुक्रवार को नगर निगम ऑफिस से स्लॉटर हाउस से जुड़ी ज़रूरी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए. इनमें 2014-15 से लेकर अब तक के टेंडर डॉक्यूमेंट्स, परमिशन लेटर और दूसरे रिकॉर्ड शामिल हैं. इस मामले में लगातार दूसरे दिन प्रभारी सहायक इंजीनियर सौरभ सूद समेत दो कर्मचारियों को पूछताछ के लिए जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन बुलाया गया.

जांच में सामने आया है कि स्लॉटर हाउस के टेंडर से लेकर एमआईसी से मिली मंजूरी तक की अधिकांश फाइलों पर अधीक्षण इंजीनियर उदित गर्ग और कार्यपालन यंत्री आर.के. त्रिवेदी के हस्ताक्षर हैं. इसके बावजूद अब तक इन दोनों अधिकारियों से न तो पूछताछ की गई है और न ही उनकी भूमिका को लेकर कोई औपचारिक जांच शुरू हुई है. ऐसे में जांच प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!