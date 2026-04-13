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मेरठ जा रही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम का एक्सीडेंट, आधे दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

Bhopal News: भोपाल क्राइम ब्रांच की एक टीम उत्तर प्रदेश के मेरठ जाते समय एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. यह दुर्घटना उत्तर प्रदेश के एटा में हुई, जिसमें आधे दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:13 AM IST
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मेरठ जा रही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम का एक्सीडेंट, आधे दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

Bhopal News: उत्तर प्रदेश के एटा में भोपाल पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम के साथ एक दुखद सड़क दुर्घटना हो गई है. रिपोर्टों के अनुसार पुलिस भोपाल के एक VIP इलाके में हाल ही में हुई एक डॉक्टर के साथ सनसनीखेज लूट की घटना के सिलसिले में संदिग्धों की सक्रिय रूप से तलाश कर रही थी. इस जांच के दौरान टीम को एक खुफिया जानकारी मिली कि इस मामले का मुख्य फरार आरोपी मेरठ में छिपा हुआ है. इस अहम सुराग पर कार्रवाई करते हुए, क्राइम ब्रांच की टीम एक निजी वाहन से मेरठ के लिए रवाना हो गई. जैसे ही पुलिस का वाहन उत्तर प्रदेश के एटा जिले की सीमा में दाखिल हुआ, वह अनियंत्रित हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस घटना में वाहन में सवार आधे दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: कार पर लगी थी नीली बत्ती, असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस, देवास में फर्जी DIG गिरफ्तार

 

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आगरा के अस्पताल में चल रहा है इलाज
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत पास के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. घायल पुलिसकर्मियों को शुरू में एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया था और बाद में उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

आरोपी को पकड़ने मेरठ जा रही थी पुलिस
दरअसल, भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक डॉक्टर से जुड़ी लूट की घटना के सिलसिले में क्राइम ब्रांच की टीम उत्तर प्रदेश के मेरठ जा रही थी. क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपी को पकड़ने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उनकी लोकेशन मेरठ में ट्रेस हुई थी. इसके बाद टीम आरोपी को पकड़ने के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुई. हालांकि, एटा के पास पहुंचने पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में आधे दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं.

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